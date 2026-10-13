"김장철 새우젓 15% 싸게"…마포구, 16∼18일 마포나루 새우젓축제 개최

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서울 마포구는 전국의 질 좋은 새우젓을 한 자리에서 만나는 제 19회 마포나루 새우젓축제를 이달 16일부터 18일까지 월드컵공원 평화광장에서 개최합니다.마포나루 새우젓축제는 조선시대 전국의 새우젓과 각종 물자가 모이던 마포나루의 역사적 의미를 되살린 마포구의 대표 축제로, 김장철을 앞두고 새우젓을 사려는 시민들 발길이 매년 이어지고 있다.특히 행사에서는 김장철을 맞아 전국 각지의 새우젓을 10~15%가량 저렴하게 살 수 있습니다.마포구는 '새우젓좀 맛보구가! 준비했어 마포구가!'라는 슬로건 아래 역사와 전통을 잇고 사람과 지역을 잇는 문화교류의 장으로 꾸민다고 밝혔습니다.축제는 16일 오전 10시 30분 마포구청 광장부터 월드컵공원 평화광장까지 새우젓을 맞이하는 '사또행차'로 시작합니다.사또 분장을 한 유동균 구청장을 비롯해 200여명이 참여하는 행차 뒤 새우젓을 실은 황포돛배가 입항하고 이를 맞이하는 개장식이 열립니다.국악인 박애리의 축원 덕담 판소리에 이어 최상품 새우젓 감별 등을 소재로 한 마당놀이가 펼쳐질 예정입니다.난지연못에는 LED 황포돛배를 띄우고, 마포의 변화상을 담은 특별전시 '마포나루 기억터널'도 진행합니다.판매 부스는 작년보다 4개 늘린 총 12개로, 강경·광천 등 전국에서 올라온 육젓, 오젓, 추젓 등 새우젓을 고를 수 있습니다.고창·신안·예천·남해·청양·옹진 등 마포구 자매결연도시와 지역 농협 등의 특산물 장터도 14개 운영되고, 먹거리장터에선 새우를 활용한 음식도 판매됩니다.새우를 활용한 프로그램도 진행됩니다.16일에는 '외국인과 함께하는 새우젓 김장' 행사가, 17일에는 요리연구가 이혜정과 함께하는 '빅마마와 19m 새우김밥 말기'가, 18일에는 새우젓과 궁합이 좋은 김치와 돼지고기를 즐기는 '돼·새·김 보쌈잔치'가 각각 열릴 예정입니다.새우잡기와 새우젓 담그기, 새우젓 경매 체험은 축제 기간 내내 상설 운영됩니다.다채로운 공연도 진행됩니다.16일 개막식 '다시 뛰는 마포, 함께 부르는 노래'에서는 정동하, 홍경민 밴드, 알리, 마야의 라이브 무대가 펼쳐지고, 이어 수변무대에서는 TBS 특집 공개방송 '가을애(愛) 콘서트: 쉼'이 진행돼 정수라, 현숙, 목비, 현당, 일민 등이 출연할 예정입니다.18일 폐막공연에는 박현빈, 홍진영, 김용필, 전미경, 박우철, 서가비가 무대에 오르고 축제의 마지막은 불꽃놀이와 레이저쇼가 장식합니다.유동균 구청장은 "우수한 새우젓과 다채로운 먹거리, 볼거리, 즐길거리를 최선을 다해 준비한 만큼 많은 분이 찾아와 축제를 빛내주시길 바란다"고 말했습니다.