글로벌 금리 급등에도 한국 국채 '선방'…외국인 역대 두 번째 선물 순매수

▲ 뉴욕증권거래소(NYSE)

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올해 미국 국채금리와 국제유가상승에 민감하게 반응하며 큰 폭으로 올랐던 한국 국고채 금리가 최근 글로벌 금리 상승세에도 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있습니다.금융투자업계는 주요국 대비 한국의 재정 여건과 수출 경쟁력이 우수한 만큼 외국인 투자자를 한국 국채로 유인할 요인이 될 수 있다고 보고 있습니다.오늘(13일) 서울 채권시장에 따르면 전일 국고채 3년물 최종호가수익률은 전 거래일 대비 6.2bp 하락한 3.921%로 마감했습니다.10년물 금리도 8.9bp 하락한 4.306%를 기록했습니다.국내 채권시장이 연휴로 휴장 하는 동안 미국 장기금리 상승세가 진정된 영향도 있지만, 외국인의 국채선물 매수세가 투자 심리를 뒷받침했습니다.외국인은 전일 3년 국채선물을 3만 4천789 계약 순매수했습니다.이는 2025년 4월 4일 기록한 4만 2천353 계약에 이어 역대 두 번째로 큰 하루 순매수 규모입니다.외국인은 10년 국채선물도 1만 2천126 계약 순매수하며 지난 6월 이후 4개월여 만에 가장 많이 사들였습니다.이번 순매수는 기존 숏(매도) 포지션을 청산하기 위한 매수세가 포함됐을 가능성이 있습니다.다만, 선제적인 선물 매수가 이어지면 현물로도 매수세가 옮겨갈 가능성이 있습니다.국고채 금리는 지난 8월 말부터 진행된 글로벌 금리 급등 이전 수준을 대부분 회복했습니다.최근 글로벌 국채금리는 지난 9월부터 미국의 정책금리 인상 가능성이 커지면서 가파르게 상승했습니다.여기에 국제유가 재상승 우려와 각국의 재정 건전성에 대한 우려가 금리에 부담을 줬습니다.8월 말 이후 미국 10년물 국채금리는 약 59bp 급등했습니다.독일과 호주의 10년물 금리는 각각 35bp씩 오른 후 상승 폭을 줄였고 재정 우려가 겹친 프랑스 10년물 금리는 79bp 급등했습니다.상대적으로 금리 등락 폭이 작은 편인 일본도 18bp 상승 후 소폭 되돌렸습니다.한국 10년물 금리도 같은 기간 최대 32bp가량 상승했지만, 이후 상승분을 대부분 되돌리며 현재 8월 말 수준으로 돌아왔습니다.채권시장에서는 이를 한국 채권의 상대적 매력이 부각된 결과로 해석합니다.한 외국계 증권사 채권 운용역은 "한국은 이제 미국이나 일본에 비해 훨씬 더 재정이 좋은 나라라고 여겨지고 있다"며 "글로벌 금리 하락에 베팅할 때 한국이 선호되는 시장"이라고 설명했습니다.그는 외국인 매수가 국채선물로 집중된 데 대해서는 현물 채권의 유동성이 떨어진 상황에서 선물이 상대적으로 거래하기 쉬운 수단이기 때문이라며 후행적으로 현물 매수로 이어질 가능성도 있다고 전했습니다.견조한 수출 전망도 한국 채권을 바라보는 긍정적인 시각에 힘을 보탭니다.다른 증권사의 채권 중개인은 국내 수출이 좋고 국채 금리도 투자할 만한 수준인 나라가 많지 않다는 점을 들어 유럽 선진국 국채에서 한국 국채로 자금이 이동할 수 있다는 가설을 제시했습니다.그는 "견조한 수출로 수출기업의 환전 물량이 늘면 원화가 강해지고 외국인 자금이 국내 채권시장으로 유입될 가능성이 있다"고 말했습니다.다만 이번 금리 상승과 하락의 출발점이 미국 국채금리 변동성이었던 만큼, 대외 금리 환경과 무관한 한국 국채만의 독자적인 강세로 보기는 어렵습니다.그럼에도 올해 글로벌 금리와 유가상승에 예민하게 반응했던 한국 국채에 외국인 매수가 집중됐다는 점은 한국의 상대적인 재정·수출 여건에 대한 투자자들의 관심을 보여줍니다.(사진=연합인포맥스 제공, 연합뉴스)