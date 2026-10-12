"히말라야 홍수 위험지역 건물면적 7년새 46%↑…29만 명 거주"

▲ 대홍수 휩쓴 네팔 누와코트 지역

기후변화로 빙하가 녹고 집중호우가 잦아지고 있는 네팔·인도·중국의 히말라야 산악지역에서 홍수 위험에 노출된 건물 면적이 빠르게 늘고 있으며 해당 지역의 거주 인구가 29만여 명에 이르는 것으로 나타났습니다.영국 리즈대 C. 스콧 왓슨 박사가 이끄는 국제 연구팀은 9일 과학 저널 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에서 네팔·인도·중국의 히말라야 지역을 분석한 결과, 2016~2023년 하천 수로에서 수직 높이 50ｍ 이내 건물 면적이 약 46% 증가한 것으로 나타났다며 이같이 밝혔습니다.연구팀은 이 연구가 히말라야 유역에서 홍수에 노출될 가능성이 있는 건물과 인구가 증가하고 있음을 보여준다며, 재해 위험을 더 정확히 평가하고 대책을 마련하려면 건물·인구 자료의 정확도를 높이고 실제 홍수 특성을 반영한 분석을 보완해야 한다고 말했습니다.히말라야와 같은 고산지대 유역의 홍수 위험은 계절성 몬순의 변화, 극한 강수 현상, 그리고 발생 빈도는 낮지만 큰 피해를 일으키는 토석류와 빙하호 붕괴 홍수(GLOFs) 등에 의해 좌우됩니다.특히 빙하가 줄어들면서 형성되는 빙하호는 붕괴 홍수의 잠재적 위험 요인이 됩니다.가파른 산악지대에서는 홍수와 토석류 등이 하류 지역사회와 기반 시설에 큰 피해를 줄 수 있습니다.지난 8월 말 발생한 네팔 히말라야 홍수는 빙하호 붕괴 홍수는 아니지만, 고산지대 홍수가 지역사회와 기반 시설에 얼마나 큰 피해를 볼 수 있는지 보여줍니다.연구팀은 네팔과 인도·중국(티베트)에 걸친 히말라야 빙하호 1천361개를 선정하고, 각 호수에서 하류 방향으로 최대 50㎞까지 이어지는 유로·유역을 분석했습니다.홍수 위험에 노출된 건물의 분포와 변화를 파악하기 위해 구글 건물 자료 등 5개 공개 데이터세트를 비교했습니다.이 중 연도별 건물 변화를 추적할 수 있고 건물 탐지 정확도가 높게 평가된 구글 오픈 빌딩스 템포럴 2.5D(OBT)를 분석에 활용했습니다.연구팀은 가파른 산악지대에서 하천 주변의 지형적 위치가 홍수 노출도를 가늠하는 지표가 될 수 있다는 점에 착안해, 하천 수로에서 수직 높이 50ｍ 이내에 있는 건물의 면적을 분석했습니다.그 결과 하천 수로에서 수직 높이 50ｍ 이내에 있는 건물 면적은 2016년 12.38㎢에서 2023년 18.04㎢로 45.75% 증가한 것으로 나타났습니다.빙하호 붕괴 홍수가 발생할 경우 침수될 수 있는 범위에 포함되는 건물 면적도 같은 기간에 0.72㎢에서 1.28㎢로 약 77% 늘었습니다.이들 지역의 인구 자료를 이용해 분석한 결과, 연구 대상 하천 유역에서 하천 수로보다 수직 높이가 50ｍ 이내인 지역에 거주하는 사람이 29만 3천800명에 달하는 것으로 추정됐습니다.이는 해당 유역 전체 인구의 약 18%에 해당하는 것입니다.특히 네팔은 빙하호 붕괴 홍수 유로 주변에서 하천 수로보다 수직 높이 50ｍ 이내 거주자가 10만 8천500여 명으로 추산됐으며, 수직 높이 10ｍ 이내에 있는 사람도 2만 2천800여 명에 달했습니다.또 2015~2030년에는 네팔과 인도·중국 접경 지역을 포함한 연구 대상 유역에서 하천 수로보다 수직 높이가 50ｍ 이내인 곳에 거주하는 인구가 1만 7천900명(약 6%) 증가할 것으로 전망됐습니다.연구팀은 히말라야 같은 고산지대의 하천 주변과 빙하호 붕괴 홍수의 잠재적 침수 범위에 건물이 늘면 홍수가 발생했을 때 영향을 받을 수 있는 시설도 그만큼 많아질 수 있다고 지적했습니다.다만 이 연구의 건물 자료에도 누락과 오분류가 존재하고 지형 자료의 해상도와 정확도 역시 추정 결과에 영향을 줄 수 있다며 연도별로 검증된 건물·인구 자료를 확보하면 홍수 위험 지역 파악과 조기경보 체계와 토지 이용 계획, 재해 예방 투자를 개선하는 데 도움이 될 수 있다고 강조했습니다.