뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

배달 취소 대란 벌어졌는데…"상 차렸다" 논란의 인증글

고희경 기자
작성 2026.10.12 08:35 조회수
PIP 닫기
지난주 쿠팡이츠 전산 오류로 배달이 줄줄이 취소되는 일이 있었죠. 일부 기사들이 배달하지 못한 음식 사진과 함께 올린 글이 논란이 됐다고요?

네, 그제(10일) 자정쯤이었죠. 쿠팡과 쿠팡이츠 등에서 약 3시간 동안 전산 장애가 발생했습니다.

일부 기사들은 음식을 받은 뒤에도 고객 주소를 확인하지 못해 배달을 마치지 못했는데요.

배달 플랫폼은 이런 경우 기사에게 음식을 직접 폐기하도록 안내하고 있습니다.

그런데 이후 일부 기사들이 배달하지 못한 음식을 먹고 "모둠회 시키신 분 감사합니다", "폐기 음식 상을 차렸다"는 식의 글을 올리면서 논란이 됐습니다.

누리꾼들은 "배달을 못 받은 사람은 얼마나 짜증 났겠느냐", "누가 봐도 조롱하는 표현"이라며 비판했는데요.

반면 어차피 배달이 불가능해 폐기 대상이 된 음식인 만큼, 기사가 먹는 것 자체까지 문제 삼기는 어렵다는 반론도 나왔습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지