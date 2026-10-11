연휴 마지막 날 오후 '곳곳 정체'…강릉-서울 '4시간 50분'

▲ 한글날 연휴 고속도로 정체

한글날 연휴 마지막 날인 11일 오후 서울 방향 고속도로 곳곳에서 귀경 차량이 정체를 빚었습니다.지난 추석 연휴만큼 극심한 상황은 아닙니다.한국도로공사에 따르면 오후 4시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 목포 4시간 20분, 광주 4시간 10분, 대구 4시간, 대전 2시간 30분입니다.반대로 서울에서 각 도시까지 시간은 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포 3시간 40분, 대구 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분입니다.오전 9시쯤과 비교하면 도시별 서울행의 소요 시간이 10분가량 증가했습니다.도로공사는 앞서 이날 오후 4시쯤 정체가 정점에 이를 것으로 내다봤으나, 예상 소요 시간이 급격히 늘지는 않았습니다.다만 이날 오후 4시 현재 동해안에서 서울 방향으로 이동하는 차량이 몰려 해당 구간은 정체가 극심합니다.오후 4시 기준 강릉에서 서울 요금소까지는 4시간 50분이 걸려, 강릉 방향인 2시간 40분보다 2시간 넘게 더 소요될 것으로 보입니다.양양에서 남양주까지 소요 시간도 3시간 50분까지 늘어난 상태입니다.반면 남양주에서 양양까지 걸리는 시간은 절반 수준인 1시간 50분으로 추산됩니다.정체 중인 서울 방향의 주요 구간으로는 경부고속도로 옥산에서 청주 휴게소까지 14킬로미터, 서울양양고속도로 설악 부근에서 화도 부근까지 15킬로미터, 서해안고속도로 당진에서 포승분기점 부근까지 18킬로미터 등입니다.공사는 이날 전국에서 차량 481만 대가 이동할 것으로 예상했습니다.수도권에서 지방으로 36만 대, 지방에서 수도권으로 48만 대가 이동할 것으로 추산됐습니다.지방 방향은 대체로 원활하나, 서울 방향은 늦은 오후까지 일정 수준의 정체가 이어질 것으로 보입니다.많은 차량이 속속 귀경길에 올라 오후 들어 서울 시내 주요 도로에서도 정체가 나타나고 있습니다.서울시 교통정보 시스템에 따르면 강변북로 상행은 한강대교 북단부터 원효, 마포, 서강, 양화, 성산대교 북단까지 일대 전반이 정체 상태입니다.하행도 가양대교 일대, 원효대교에서 한강대교 등에서 차량이 느리게 이동하고 있습니다.올림픽대로 역시 상행 구간에서 영동대교 남단부터 성수, 동호, 한남대교 남단까지 정체가 이어집니다.하행은 상대적으로 통행이 원활합니다.