트럼프 이름 건 통신사에 스마트폰까지 트럼프폰 T1 언박싱 / 오목교 전자상가

본 영상에 사용된 일부 분해 이미지는 아래 iFixit 기사에서 가져왔습니다.



제목: Teardown Confirms the Trump Phone Is a Gold-Painted HTC U24 Pro

기사 작성: Shahram Mokhtari, with Arthur Shi

출처: iFixit — https://www.ifixit.com

원문: https://www.ifixit.com/News/117789/teardown-confirms-the-trump-phone-is-a-gold-painted-htc-u24-pro

이미지 라이선스: CC BY-NC-SA 3.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/



미국에서 만든 스마트폰이라더니, 실제로는 미국에서 조립한 제품?

트럼프 일가가 선보인 통신 브랜드 '트럼프 모바일'의 스마트폰 T1을 직접 구매하고 언박싱해 봤습니다.



출시 전부터 화제를 모았던 미국 생산 관련 문구부터 당초 499달러에서 749달러로 높아진 가격까지, 확인해 볼 부분이 적지 않았는데요.

화려한 황금색 외관과 성조기를 활용한 디자인, 곳곳에 담긴 트럼프 대통령 관련 요소들도 살펴봤습니다.



그렇다면 정작 스마트폰에서 가장 중요한 성능은 어떨까요?

6.78인치 AMOLED 디스플레이와 12GB RAM, 512GB 저장공간을 갖춘 트럼프폰 T1의 소프트웨어부터 카메라, 벤치마크 성능, 배터리와 충전 속도까지 직접 테스트했습니다.



그런데 제품을 살펴볼수록 어딘가 익숙한 스마트폰이 떠올랐습니다. 바로 HTC U24 Pro인데요.

두 스마트폰은 과연 어떤 점이 비슷하고, 또 어떤 차이가 있을까요?



749달러라는 가격에 걸맞은 제품일지, 트럼프폰 T1의 디자인부터 성능까지 꼼꼼하게 확인해 봤습니다.

자세한 내용은 영상을 통해 확인해 주세요.



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술 : 천세연, 채현서 / 촬영 : 유세훈, 정훈 / 편집 : 정혜수 / CG디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)