잠수교에 차량 못 다닌다…50년 만에 보행 전용 다리로

<앵커>



서울 잠수교가 개통 50년 만에 차가 다니지 않는 보행 전용 다리로 바뀝니다. 오는 26일부터 차량 통제와 함께 공사가 시작되는데요. 서울시는 내년 8월까지 잠수교를 문화와 휴식이 어우러진 공간으로 만들겠다고 밝혔습니다.



윤나라 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 1976년, 한강 남북을 잇는 차량 통행 교량으로 건설된 잠수교.



[대한뉴스 (1976년) : 서빙고와 반포를 잇는 잠수교 공사 현장입니다. 잠수교가 완공되면 제1한강교의 교통량 분산에 크게 이바지하게 되며….]



지난 2008년, 4개 차로 중 2개 차로를 보행자와 자전거가 다닐 수 있게 전환했는데, 다소 불안하다는 평가도 나왔습니다.



[김건휘/경기 성남시 : (보행로가) 좁다 보니까 사람들 많이 다니고 그럴 때 어쩔 수 없이 차도로 지나가거나 이러면 혹시 차가 오지 않을까 (걱정이 되죠.)]



서울시는 내년 8월까지 잠수교를 차가 다니지 않는 보행 전용교로 만들 계획입니다.



보행 전용교에서는 계절별 야외 축제와 거리 공연, 야장이 펼쳐집니다.



[최재석/서울 용산구 : 공원도 있고, 물도 있고, 무지개 분수도 있고요. 가족끼리 놀러 온다거나 그런 게 아주 좋을 것 같아요. 차가 안 다니니까.]



특히 잠수교 일부 구간에는 다리 위에서 다리 밑 한강을 내려다볼 수 있도록 투명 데크도 설치될 예정입니다.



지난해 잠수교의 하루 평균 교통량은 2만 200여 대로, 다른 한강 다리의 교통량 10만여 대의 5분의 1 수준입니다.



따라서 서울시는 차량 통제로 인한 교통 혼잡은 크지 않을 것으로 보고 있습니다.



지난달 6일부터 일요일마다 진행되던 '차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'는 오는 25일까지 열리고, 26일부터는 차량 운행이 전면 통제됩니다.



공사가 시작된 이후에도 보행자와 자전거는 잠수교를 계속 이용할 수 있습니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 김준희)