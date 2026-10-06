공정위, 치킨업계 담합 조사 착수…bhc·BBQ·교촌 현장 조사

▲ 자료화면

공정거래위원회가 치킨업계의 가격 담합 조사에 착수한 것으로 확인됐습니다.업계에 따르면 공정위는 오늘(6일) bhc·BBQ·교촌치킨 본사에 인력을 보내 현장 조사를 진행했습니다.육계(생닭) 가격이 하락했는데도 치킨 메뉴 가격은 높은 수준을 유지하고 있다는 논란이 확산한 데 따른 조치인 것으로 전해졌습니다.이재명 대통령은 지난달 30일 사회관계망서비스(SNS)에 관련 기사를 공유하기도 했습니다.치킨용 육계 가격이 최근 반년 사이 37.7% 하락했지만, 주요 치킨 프랜차이즈의 대표 메뉴 가격은 2만 3천 원 안팎을 유지하고 있다는 내용입니다.이 대통령은 기사와 함께 "한번 점검해 보겠다"고 적었습니다.이 대통령이 글을 게시한 이후 공정위는 치킨 가격과 원재료 가격의 연동 여부, 업체별 가격 결정 과정, 가맹본부와 가맹점 간 비용 부담 구조 등을 파악하는 작업에 착수한 것으로 알려졌습니다.이번 현장 조사는 연휴가 끝난 직후 전격적으로 이뤄졌습니다.특히 이번 조사에는 공정위에서 가격 담합 등을 조사하는 부서인 카르텔조사국 요원들이 중심이 된 것으로 전해졌습니다.업계 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "공정위가 국내 주요 치킨 프랜차이즈를 대상으로 가격 담합을 조사한 것은 전례가 없다"고 설명했습니다.업계는 육계 가격만으로 최종 판매가를 비교하는 것은 적절하지 않다는 입장입니다.인건비와 물류비, 식용유·포장재 등 부자재 비용, 배달 플랫폼 수수료와 가맹점 운영비 등 각종 비용이 함께 상승했기 때문입니다.아울러 과거 육계 가격이 올랐을 때도 본사가 비용 부담을 떠안으며 판매가격 인상을 늦춘 측면도 있어 원재료 가격이 하락했다고 즉시 치킨 가격을 내리기는 어렵다는 설명입니다.또 가격에 대한 최종 결정권은 가맹점주들에게 있어 본사에서 가격을 강제하기도 힘든 구좁니다.업계 일각에서는 그동안 치킨 업종에서 법적 소송을 포함한 공방이 난무했고, 다른 업종 대비 상대적으로 교류도 활발하지 않아 담합 가능성이 매우 낮다는 관측도 있습니다.치킨 가격은 bhc와 교촌이 각각 2023년 12월과 같은 해 4월에, BBQ가 2024년 6월에 마지막으로 가격을 인상한 이후 변동 없이 유지되고 있습니다.