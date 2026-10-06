서울 방문 외국인, 작년보다 22% 증가…카드 소비는 60%↑

▲ 4일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 사진을 찍고 있다.

올해 서울을 방문한 외국인이 작년보다 약 22% 늘어난 가운데 카드 소비는 60%가량으로 더 많이 증가한 것으로 나타났습니다.서울시에 따르면 올해 1∼8월 누적 방문객은 1천156만 명으로 역대 최고치를 기록했으며, 작년 같은 기간(951만 명)과 비교해 21.6% 늘어났습니다.8월 한 달간은 172만 명이 찾아 작년(140만 명)보다 23.3% 많았습니다.국가별로는 중국과 일본, 타이완 3개국 관광객이 8월 서울 방문 외국인 관광객의 66.4%를 차지했습니다.중국이 63만 6천 명(36.9%)으로 가장 많았고 일본이 32만 2천 명(18.6%, 타이완이 18만 8천 명(10.9%)으로 뒤를 이었습니다.외국인 관광객의 카드 소비액은 올해 1∼8월 7조 7천813억 원을 기록, 전년 동기(4조 8천662억 원)보다 59.9% 늘었습니다.지난해 연간 소비액이 7조 9천375억 원이었던 점을 고려하면 올해는 8개월 만에 이에 근접한 기록을 세운 셈입니다.작년 기준 카드 소비액의 업종별 비중은 쇼핑업 46.6%, 의료·웰니스업 23.8%, 식음료업 13.2%, 숙박업 10.4% 순으로 나타났습니다.대형쇼핑몰 소비액이 전년 동기 대비 77.5% 증가했으며 의료관광(64.2%), 일반외식업(59.5%) 등도 상승세를 견인했습니다.소비지역은 골목상권과 전통시장 등 서울 곳곳으로 넓어졌습니다.주요 관광지인 성수와 명동 일대 외국인 카드 소비액이 전년 대비 각각 103.7%, 74.7% 증가한 가운데 도산공원 인근(240.1%), 성수동 경수초등학교 인근(206.6%), 광장시장(127.4%) 등 골목상권과 전통시장의 카드 소비액도 크게 늘었습니다.이 같은 내용의 서울 관광·소비 동향은 서울데이터허브 홈페이지(data.seoul.go.kr/bsp)에서 확인할 수 있습니다.조성호 서울시 관광체육국장은 "8월 외국인 관광객이 역대 최대를 기록한 데 이어 관광 소비도 빠르게 늘며 서울관광의 경제효과가 더욱 커지고 있다"며 "서울형 야간경제를 중심으로 야간 콘텐츠와 지역 상권 연계를 강화해 관광객이 서울에 더 오래 머물고, 관광 소비가 서울 곳곳으로 확산할 수 있게 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)