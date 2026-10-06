서울건강총괄관에 '의사이자 경제학자' 김현철 연세대 교수

▲ 서울건강총괄관으로 위촉된 김현철 연세대 의과대학 교수

서울시는 '서울건강총괄관'에 김현철 연세대 의과대학 교수를 위촉했다고 밝혔습니다.서울건강총괄관은 서울시가 외부의 전문성과 시각을 시정에 활용하기 위해 위촉하는 비상근 민간 전문가로, 임기는 2년입니다.김 건강총괄관은 연세대 의대를 졸업한 의사이자 경제학자입니다.연세대 경제학 석사와 서울대 보건학 석사를 거쳐 미국 컬럼비아대에서 경제학 박사 학위를 받았습니다.미국 코넬대 교수를 지낸 뒤 홍콩과학기술대에서 종신교수로 임용되며 국제 경제학계에서 최상위급 연구자로 인정받았다고 시는 설명했습니다.현재 제8기 서울시 명예시장(인구·저출생 분야)으로도 활동 중이며, 최근에는 G3 서울기획위원회 동행성장분과 위원으로 참여해 서울의 미래정책 방향을 함께 논의하기도 했습니다.시는 김현철 건강총괄관이 보건의료 영역에 한정하지 않고 인구구조 변화와 소득·교육·일자리·생활환경 등 시민 건강에 영향을 미치는 다양한 요인을 종합적으로 살펴보는 정책 자문을 해나갈 것으로 기대했습니다.김 건강총괄관은 "도시의 경쟁력은 도로와 건물 같은 하드웨어만으로 완성되지 않으며, 그 소프트웨어의 핵심은 결국 사람의 삶"이라며 "의사이자 경제학자로서 평생 사람을 연구해 온 경험을 살려 서울 시민의 삶이 실제로 나아지도록 힘을 보태겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)