금융권 해킹 피해에…산업계·증권업계도 보안 점검

<앵커>



시중은행에 이어 저축은행, 캐피탈사까지 해킹에 따른 정보유출 피해가 확산하면서 금융권뿐 아니라 산업계 전반에도 비상이 걸렸습니다. 현재까지 개인정보 유출이 확인된 곳은 7개사인데, 금융 당국은 AI를 활용한 해킹이 이뤄진 것으로 보고 있습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



금융권에서 해킹으로 다수 개인정보가 유출된 것으로 확인되면서 산업계와 증권업계도 보안 체계 점검에 나섰습니다.



전자, 가전업계는 금융보안원이 공개한 공격자 인터넷 주소를 차단하고 이미 진행하고 있는 외부 접점에 대한 식별과 보호 조치를 강화했습니다.



증권업계도 금융 당국이 공개한 공격자 정보를 공유하고 해킹 시도가 있는지 휴일에도 상시 점검을 진행하고 있습니다.



금융당국이 현재까지 정보 유출 피해를 확인한 금융회사는 모두 7개사입니다.



신한과 국민, 하나, 부산 등 시중은행 4곳과 예가람저축은행, 현대캐피탈에 이어, 웰컴저축은행에서도 법인고객 정보가 유출된 사실이 확인됐습니다.



금융당국은 이들 7곳 외에 해킹 시도를 방어한 곳도 있는 만큼 이번 해킹 공격은 금융권에 동시다발적으로 일어난 것으로 보고 있습니다.



어제 긴급 점검회의를 연 금융 당국은 이번 해킹이 AI 도구를 활용했을 가능성이 존재한다고 봤습니다.



[이억원/금융위원장 (어제) : AI를 활용한 해킹 공격의 가능성도 배제할 수 없습니다. AI 공격은 AI로 방어한다는 보안 체계 마련도 서둘러….]



지금까지 조사 결과 침해 사고 곳곳에서 동일한 공격자의 인터넷주소, IP가 발견됐고 IP를 변경해 지속적으로 공격한 것으로 파악됐습니다.



해커는 보안이 강한 결제 시스템이 아니라, 비교적 보안이 허술한 부가 시스템을 노렸습니다.



금융 당국은 은행과 카드사는 내일까지, 증권, 보험, 저축은행 등은 오는 8일까지 긴급 점검을 완료하도록 했습니다.



(영상편집 : 김진원)