"해킹 시도 훨씬 더 많을 수도"…금융당국 오늘 긴급회의

<앵커>



인공지능을 활용한 해킹 추정 피해가 금융권 전반으로 확산하면서 금융당국이 오늘(4일) 긴급회의를 엽니다. 현재 발생한 보안사고를 점검하고 대응 방안을 논의할 전망입니다.



보도에 권란 기자입니다.



<기자>



금융위원회는 오늘 오후 정부서울청사에서 전체 금융권 협회장과 해킹 피해를 당한 금융회사 최고경영자를 소집해 긴급회의를 엽니다.



이억원 금융위원장과 이찬진 금감원장 등 이른바 '금융 투톱'이 참석해 현재 발생한 해킹 사고의 현황을 점검하고 대응 방안을 논의할 예정입니다.



애초 내일까지 이어지는 연휴를 고려해 오는 7일 금융사 자체 점검 결과를 보고 받을 계획이었지만, 은행뿐 아니라 저축은행과 캐피탈 등 제2금융권까지 피해가 커지자 일정을 앞당겼습니다.



일부 공격 과정에서는 인공지능 기반 도구가 활용된 정황도 거론이 되는데, 현재까지 동일한 해커나 집단의 공격인지 확인되지 않은 만큼 각 금융사의 해킹 공격 기술을 비교·분석한 내용도 공유할 것으로도 보입니다.



또 금융보안원 등을 통해 공유된 공격자 인터넷주소와 접속기록 등을 대조해 유사 공격 흔적이 다른 금융회사에서도 발견됐는지도 확인할 전망입니다.



최근 금융권에서는 신한은행, KB국민은행, 하나은행, 부산은행 등 은행권에 이어 예가람저축은행과 현대캐피탈에서도 개인 정보 침해 사고가 발생했습니다.



현재까지 확인된 개인정보 유출 규모만 6만 명을 넘습니다.



금융당국은 현재까지 보고된 보안사고 외에도 다른 업계에서 해킹 공격과 정보유출 피해가 추가 확인될 가능성도 배제하지 않고 있습니다.



(영상편집 : 김진원)