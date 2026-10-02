뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"찾을 때까지 뚫고 들어와"…은행권 줄줄이 '비상'

김혜민 기자
작성 2026.10.02 20:26 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(1일) 신한은행에 이어 국민과 하나, 부산은행에도 고객 개인 정보가 유출됐습니다. 이 4곳 외에 다른 은행에도 해킹 시도는 더 있었습니다. 아직 정확한 경위는 드러나지 않았지만, AI를 활용한 흔적이 발견됐습니다.

보도에 김혜민 기자입니다.

<기자>

KB국민은행은 고객 119명의 개인 정보가 외부 침해로 유출됐다고 밝혔습니다.

이름과 전화번호, 주소, 암호화된 주민등록번호 등입니다.

직원용 모바일 업무 지원 시스템이 해킹 경로로 이용된 것으로 파악됐습니다.

인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 등 일반 고객 금융 거래와는 무관하다는 게 은행 측 설명입니다.

하나은행에서는 주민등록번호와 이름, 주소, 이메일주소, 전화번호, 휴대번호, 직장명 등 고객 89명의 정보가 유출됐습니다.

하나은행은 영업 지원 시스템에 대한 비정상적인 접근이 있었다고 밝혔습니다.

BNK부산은행에서는 오늘 새벽 직원용 모바일 영업 지원 시스템을 통해 외주 개발 직원 11명의 개인 정보가 유출된 것으로 나타났습니다.

앞서 어제 신한은행에서는 대출모집인들이 사용하는 웹페이지가 최초 해킹되면서 고객 2만 5천 명 정보가 유출됐습니다.

4곳 모두 은행의 업무용 시스템이 뚫리면서 개인 정보가 유출된 겁니다.

동일 세력의 소행인지는 확인되지 않았지만, 공격 시점이나 방식 등에서 AI를 활용한 정황은 나타나고 있습니다.

[황석진 교수/동국대학교 국제정보보호대학원 : 찾을 때까지 계속 뚫고 들어오는 것이거든요. 그러니까 시간이라든가 이런 부분은 도저히 수작업을 할 수 없는 이런 시간대였어요.]

우리은행과 농협도 같은 방식의 공격을 받았지만, 정보 유출은 없는 것으로 알려졌습니다.

금융당국은 긴급 상황 대응 회의를 열어 외부 노출된 시스템 전반을 점검하라고 주문하고 경위 파악에 나섰습니다.

(영상편집 : 안여진, 디자인 : 김예지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김혜민 기자 사진
김혜민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지