"공장 24시간 '풀가동'해도 미국 미사일 부족 해결 안 돼"

▲ 미 해군 구축함에서 발사되는 토마호크 미사일

우크라이나 전쟁과 이란 전쟁이 겹치면서 미국의 미사일 재고가 심각하게 부족해졌으나 이런 상황이 쉽게 개선되지 않을 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 록히드마틴, RTX 등 미국의 방산 대기업이 생산라인을 24시간 가동하고 공장 신축과 생산 확대에 수십억 달러를 투입하고 있지만 실질적인 생산 증가로 이어지지 않고 있습니다.WSJ는 이란과 전쟁을 수행하는 동안 미국과 동맹국들은 핵심 무기의 재고가 줄어들었고 새 미사일 대부분은 향후 몇 년 안에 벌어질 수 있는 분쟁엔 사용되지 못할 것이라고 전망했습니다.네덜란드 해군 제독 출신이자 지난해까지 북대서양조약기구(NATO·나토) 최고군사책임자를 지낸 롭 바우어는 WSJ에 "국방장관들이 두둑한 돈을 들고 상점에 들어가지만 진열대는 비어있고 그들은 좌절하고 있다"고 말했습니다.2022년 러시아가 우크라이나를 침략하자 미국 정부는 무기 생산을 늘리겠다고 공언했으나 정작 방산업체가 생산라인 증설에 투자할 수 있을 만큼 안정적인 대규모 주문을 하는 데 소극적이었습니다.이 때문에 미국 대형 방산기업의 매출 대비 설비투자 비율은 2021∼2025년 거의 변하지 않았습니다.올해 이 비율은 더 높아지겠지만 수주 잔고가 훨씬 더 빠른 속도로 증가하면서 미사일과 탄약은 여전히 부족한 상태입니다.미국기업연구소(AEI)에 따르면 1999∼2025년 국방예산 가운데 미사일과 탄약의 비중은 연평균 약 7.5%로, 항공기(23%)나 군함(10%)에 못 미쳤습니다.우크라이나 전쟁 이후 육군과학위원회는 방산업계가 탄약 생산을 늘릴 능력이 있는지 조사한 결과 생산 기반이 약화됐다고 결론지었습니다.예를 들어 미국과 많은 동맹국이 선호하는 토마호크 장거리 순항미사일의 경우 최근 몇 년간 주문량이 너무 적어 생산라인이 폐쇄될 뻔했습니다.미 해군은 8월에서야 7년간 230억 달러 규모의 토마호크 미사일 주문을 냈습니다.그러나 이 주문도 최종 계약이 되려면 의회가 예산을 승인해야 합니다.토마호크 미사일을 생산하는 RTX의 대변인은 "연간 1천 기를 생산한다는 장기 목표로 계속 투자할 것"이라고 말했습니다.미군은 이란 전쟁 첫 두 달간 토마호크 미사일 1천 기 이상 발사한 것으로 알려집니다.이는 이란 전쟁 전 미군이 보유한 재고의 3분의 1입니다.뒤늦었으나 미국 정부가 대규모 장기 계약에 나서면서 방산업체는 호황을 맞았다고 WSJ는 전했습니다.RTX의 애리조나주 투손 공장은 전기, 폭발물, 화학 등 분야의 전문인력을 보충하고 있고 부품 시험 시간을 단축하는 새 장비 가동도 앞두고 있습니다.하지만 핵심 부분의 인력이 여전히 부족하고, 이란 전쟁에 따른 공급망 차질 탓에 희토류, 마이크로 전자 부품 등 미사일 생산에 필수적 요소를 쉽게 확보할 수 없습니다.또 토마호크 미사일처럼 부품이 수천 개 들어가고 설계가 정교한 탄약은 생산라인을 자동화하는 데 한계가 있어 생산량을 대폭 늘리기 어렵습니다.미 해군의 벤 레이놀즈 예산담당 부차관보는 지난 4월 RTX의 레이시온 사업부를 언급하며 "이제 매우, 매우 대규모로 투자해야 하며 우리는 그게 필요하고 그걸 기대한다"고 말했습니다.(사진=미 중부사령부 제공, AP, 연합뉴스)