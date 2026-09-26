"주식 투자법 알려주겠다" 신현송 한은 총재 사칭 SNS 주의보

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▲ 신현송 한국은행 총재를 사칭한 SNS 계정의 소개글. 이 계정은 수시간 뒤 접근이 차단됐다.

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"경제의 미래를 읽고 중심을 잡고 싶다면 지금 팔로우(친구 추가)하세요!" 최근 사회관계망서비스(SNS)에 신현송 한국은행 총재 등 유명인을 사칭하는 계정이 잇따라 생겨나 투자를 권유하는 일이 반복되면서 주의가 요구됩니다.추석 연휴를 앞뒀던 지난 22일과 23일 SNS에는 신현송 총재를 사칭한 계정이 생겨나 경제 흐름을 읽을 수 있도록 해주겠다는 취지의 게시글을 여러 건 올렸습니다.이 계정은 공개적으로 투자 권유를 하지는 않았지만, 계정을 친구 추가하거나 메시지를 보낸 이들에게는 "공부 모임이 있다"라며 단체대화방 참여를 유도했습니다.이 안내에 따라 대화방에 참여하면 "두 자릿수 수익률이 나는 종목을 받을 수 있게 해주겠다"라며 개인정보를 묻고, 주식 투자 종목을 추천하는 것으로 파악됐습니다.전형적인 불법 리딩방 형태의 운영에 기자가 "한국은행과는 무슨 상관이 있냐"라고 묻자, 운영자는 "금융기관에는 원래 외부에서 알기 어려운 내부 사정이 많다"라며 답을 회피했습니다.신 총재를 사칭한 계정은 한은이 SNS 운영사 측에 삭제를 요청하며 생긴 지 수시간 만에 정지됐지만, 그 사이 회원들이 다수 유입된 리딩방은 여전히 텔레그램에서 운영 중입니다.이처럼 일대일 투자자문을 하거나 참여자들과 실시간으로 대화할 수 있는 양방향 채널 개설은 정식 등록된 투자자문업자만 가능하지만 이들은 제대로 된 업체명도 없는 상태였습니다.유명인을 사칭한 계정을 만들어 불법 리딩방에 참여하도록 하고, 투자를 권유하는 방식은 투자 사기의 한 유형으로 자리 잡았습니다.SNS에는 신 총재뿐만 아니라 이름과 얼굴이 알려진 금융업계 유명인이나 연예인, 핀플루언서(금융+인플루언서) 등을 사칭한 계정이 꾸준히 생겨납니다.비단 사람뿐만 아니라 유명 투자 커뮤니티나 유튜브 채널의 공식 계정을 사칭한 가짜 계정이 만들어지고, 일반인이 SNS에 올린 사진이 도용당하기도 합니다.이 같은 투자사기형 피싱은 매년 수천억 원의 피해를 내는 것으로 나타났습니다.서일준 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 올해 1분기 투자사기형 피싱 피해 건수는 6천769건, 피해액은 1천817억 원이었습니다.지난해 피해 건수는 1만 1천468건, 피해액은 3천916억 원으로 집계됐습니다.한은을 포함한 여러 기관이 운영사에 계정 삭제 요청을 하는 방식 등으로 피해 예방을 위해 노력 중이지만, 여전히 피해 사례는 꾸준히 나오는 실정입니다.한은 관계자는 "사칭 계정을 사전에 파악할 수는 없지만 지속적으로 검토해서 발견 시 즉시 대응할 계획"이라고 말했습니다.(사진=스레드 갈무리, 연합뉴스)