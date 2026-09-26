샴푸·양말 밀어낸 위스키…추석에 1억 원 초고가 위스키도 팔려

▲ 추석 선물세트 진열된 대형마트

대형마트에서 팔리는 추석 선물세트 가운데 위스키와 와인 등 주류 인기가 오르고 있습니다.오늘(26일) 이마트가 10년 전과 올해 추석 선물세트 판매 추이를 비교한 결과를 보면, 주류 선물세트는 2016년 매출 순위 8위에서 올해 4위로 올랐습니다.2016년에는 매출 비중이 통조림(24.4%), 조미료(12.7%), 샴푸와 양말 등 생활용품(11.2%), 과일(10.5%) 순이었습니다.주류는 6.2%로 8위에 불과했습니다.올해는 통조림(25.7%), 조미료(14.6%), 과일(9.7%), 주류(9.2%) 순으로 바뀌었습니다.통조림과 조미료 등 실용적인 선물이 여전히 인기인 가운데 샴푸·양말 등 생활용품 선물 수요는 줄어든 반면, 주류에 대한 선호도는 올라간 셈입니다.주류 선물세트 중에서도 위스키 인기가 강세를 보였습니다.올해 추석 선물세트 사전예약 시작일인 8월 6일부터 9월 22일까지 이마트 양주 선물세트 매출은 지난해 추석 같은 기간보다 22.2% 증가했습니다.백화점에서는 추석을 앞두고 초고가 위스키 수요가 커지고 있습니다.신세계백화점은 추석을 앞두고 맥캘란 40년(3천200만 원), 50년(1억 2천300만 원), 71년(1억 8천만 원), 78년(2억 2천만 원) 등 초고가 위스키 판매를 시작했습니다.맥캘란 71년은 실제 판매가 이뤄졌습니다.롯데백화점에서는 희소한 와인으로 꼽히는 '샤또 마고 11·12·13·14·15 빈티지 컬렉션'을, 현대백화점은 초고가 와인 '페트뤼스 18병 버티컬 컬렉션'과 고가 위스키인 '발베니 50년' 등을 판매하고 있습니다.유통업계 관계자는 "소비자의 취향이 개인화되고 세분되면서 명절 선물을 고르는 기준이 달라지고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)