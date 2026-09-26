56년 뒤 추석 달력 화제…연차 안 쓰고도 '9일 연휴'

올해 추석 연휴가 막바지에 이른 가운데, 56년 뒤인 2082년 추석 달력이 온라인상에서 화제입니다.



이번 추석은 주말 포함해 4일 동안 쉬었지만 2082년에는 연차를 쓰지 않고도 9일간 연휴가 이어질 전망입니다.



한 온라인 커뮤니티에는 '역대급이라는 추석 연휴'라는 제목의 글이 올라왔습니다.



해당 글에는 2082년 10월 추석 연휴가 담긴 달력 이미지가 함께 올라왔는데, 2082년 추석 연휴는 10월 5일부터 7일까지 이어집니다.



여기에 10월 8일 대체공휴일과 10월 9일 한글날이 연달아 붙으면서 앞뒤로 주말 포함해 총 9일 동안 쉴 수 있게 됩니다.



다만 이는 현행 공휴일 및 대체공휴일 제도가 56년 뒤에도 그대로라는 전제에서 계산한 것으로 실제 56년 뒤 추석 연휴는 앞으로 법령 개정 등에 따라 달라질 수 있습니다.



이를 두고 누리꾼들은 "그때까지 살아있을 수 있나", "2082년에는 연휴가 상관없을 나이인데", "일단 버텨야겠다" 등 반응을 보였습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)