'시총미달 상폐' 코스닥서 속출…내달부터 동전주까지 무더기 위기

▲ 한국거래소

당국이 국내 증시 밸류업 차원에서 시행하는 상장유지 시가총액 요건을 채우지 못해 코스닥에서 지난 석 달간 8개사가 퇴출 결정을 받은 것으로 나타났습니다.해당 요건은 지난 7월 재차 강화되며 기준이 상향됐는데, 이 때문에 내달 중순이면 시총 200억 원을 밑돈 상장사 십수개가 추가로 증시에서 사라지거나 코넥스로 편입될 가능성이 제기됩니다.올해 시가총액 미달로 상장폐지 결정을 받은 코스닥 상장사는 코이즈·원풍물산·신라에스지·케이엠제약 ·골드앤에스·수성웹툰·에이에프더블류 ·세진티에스 등 8갭니다.상반기엔 코스닥에서 시총 미달에 따른 상폐 상장사가 없었으나, 국내 증시가 극심한 변동과 대형주 쏠림 등 과정을 거치면서 하반기 들어 이처럼 늘어났습니다.당국은 올 초부터 코스닥 상장사의 상장유지 시총 기준을 기존 40억 원에서 150억 원으로 상향했는데, 이들 업체는 모두 이를 충족하지 못했습니다.7월부터 이 기준이 200억 원으로 재차 상향된 데 따라 150억∼200억 원 사이였던 상장사들도 다음 달 중순부터 상장폐지 위기에 부닥칠 전망입니다.규정에 따르면 30거래일 연속 시총 200억원을 밑돌면 관리종목으로 지정됩니다.이후 90거래일 중 45거래일 연속 시총 기준을 웃돌지 못하면 상폐 결정되는데, 이 45거래일 연속 충족 여부를 판단하는 시점이 다음 달 중순 첫 도래합니다.강화된 요건을 밑돈 지 30거래일째였던 지난달 12일 이후 최근까지 시총 미달 때문에 관리종목으로 지정된 코스닥 상장사는 총 17갭니다.한국거래소는 올 하반기 시총 기준 강화로 코스닥에서만 50개사 내외가 상폐될 것으로 예상하고 있습니다.코스피에선 상반기 시총 미달로 일정실업 1개사가 상폐됐으며, 지난 23일 SHD 1개가 상폐 결정을 받았습니다.요건 강화에 따라 관리종목 지정된 상장사는 13갭니다.상폐 결정을 받은 골드앤에스·케이엠제약과 최근 관리종목으로 지정된 주연테크, CS는 관리종목지정 결정 효력정지 가처분을 신청해 거래소와 법원에서 다투고 있습니다.주가가 천 원 미달인 '동전주'를 퇴출하는 규정도 7월 함께 시행되며, 코스피 15개사, 코스닥 30개사가 관리종목으로 지정된 상탭니다.이들 상장사도 45거래일 연속 천 원 이상을 유지하지 못하면 다음 달 중순 상폐 결정을 받게됩니다.코스피·코스닥서 시총 미달만으로 상폐가 확정되면 기존에는 곧바로 증시 퇴출 예정이었으나, 금융당국은 이달 초 일부 조건을 충족한 상장사에 한해 정리매매 없이 코넥스로 이전할 수 있도록 했습니다.흑자 기업이 단순히 시총 미달로 상폐되는 데 대한 지적이 나오자 보완책을 낸 것입니다.최근 3개년도 중 2개 연도의 영업이익이 흑자거나 1개 연도의 영업이익이 흑자면서 자기자본이 200억 원 이상일 경우 코넥스 상장 이전이 가능합니다.상폐 확정된 코스닥 상장사 중 이미 정리매매를 끝내고 지난 14일과 21일 사라진 코이즈와 원풍물산을 제외, 나머지는 조건 충족 여부를 보고 코넥스 이전 절차를 검토할 것으로 보입니다.이미 신라에스지는 지난 11일 공시에서 "코넥스 이전상장을 결정했다. 코넥스 시장부에 신규상장 사전협의신청서를 접수할 예정"이라고 밝혀, 코넥스 이전상장 첫 사례가 될 가능성이 큽니다.다만 코넥스로의 상장 이전은 실질적인 자금조달 효과를 고려하면 충분한 대안이 되기는 어렵다는 목소리도 나옵니다.