윤호중, UN 사회연대경제 고위급 회의 참석…한국 제도화 경험 공유

▲ 윤호중 행정안전부 장관

윤호중 행정안전부 장관이 내일(24일)부터 26일까지 미국 뉴욕을 찾아 유엔(UN) 총회를 계기로 열리는 '사회연대경제 고위급 회의'에 참석하고 스페인·세네갈과 관련 분야 협력 양해각서(MOU)를 체결한다고 행안부가 밝혔습니다.UN 총회 고위급 주간을 계기로 개최되는 이번 회의에는 '사회연대경제우호그룹' 회원국 등 14개국이 참가합니다.우호그룹은 UN 회원국들이 사회연대경제 논의를 위해 2026년 6월 자발적으로 구성한 조직으로, 공동의장국인 브라질·세네갈 등 23개국이 가입해 있습니다.이번 회의에서는 2024년 4월 도출된 UN 총회 결의 '79/213(지속가능한 발전을 위한 사회연대경제 활성화 결의)' 이행에 관한 사무총장 보고서를 발표하고, 2027년 사회연대경제에 관한 제3차 UN 총회 결의안 채택을 위한 논의를 진행합니다.한국은 사회연대경제 우호그룹 창립국입니다.이번 회의에서 '사회연대경제기본법' 제정과 종합계획 수립 등 제도·정책적 성과를 공유하고, 사회연대경제 분야 국제 협력 활성화 방안을 논의합니다.윤 장관은 사회연대경제 고위급 회의에 이어 스페인 욜란다 디아즈 페레즈 제2부총리 겸 노동사회경제부 장관과 양자 면담을 하고, 양국 간 사회연대경제 분야 협력 MOU를 맺습니다.이번 협약에는 ▲ 법령·제도 개선 ▲ 정책개발 및 공동연구 ▲ 사회적 가치 측정·지표 개발 ▲ 사회연대금융 등 8개 분야의 협력 사항이 담깁니다.스페인은 2011년 유럽 최초로 사회연대경제 전반을 포괄하는 '사회적경제법'을 제정한 국가로 제도적 차원에서 상호 교류할 영역이 넓을 것으로 기대된다고 행안부는 전했습니다.윤 장관은 우호그룹 공동의장국인 세네갈의 알리운 디온 소규모금융·사회연대경제부 장관과도 만나 사회연대경제 협력 MOU에 서명합니다.윤 장관은 이번 미국 방문기간 리준화 UN 경제사회처(DESA) 사무차장도 만나 공공행정·디지털정부 분야에서 이어온 협력을 사회연대경제 분야로 확대하는 방안을 논의합니다.또 1957년 창립 이후 한미 교류 증진에 힘써 온 코리아소사이어티의 아브라함 김 회장과 만나 민간조직 교류 확대방안 등에 관해 의견을 나눕니다.윤 장관은 "이번 방문이 사회연대경제기본법 제정과 종합계획 수립 등 제도적 성과를 국제사회와 공유하고, 사회연대경제 활성화를 위한 국제 교류도 더욱 활발해지는 계기가 될 것"이라고 기대했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)