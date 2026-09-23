행안장관, 추석 앞두고 치안대책 점검…"경찰 신뢰 회복해야"

▲ 윤호중 행정안전부 장관

윤호중 행정안전부 장관은 오늘(23일) 추석 연휴를 앞두고 서울 동부권을 방문해 치안 대책과 안전시설을 점검했다고 행안부가 밝혔습니다.윤 장관은 중랑경찰서 상봉파출소를 찾아 추석 명절 특별 치안 대책을 보고받고 실종사건 개선대책과 사회적약자 보호시스템을 점검한 뒤 강동소방서로 이동해 연휴 기간 소방 안전대책에 대한 설명을 듣고 출동 태세를 살폈습니다.이어 자양 전통시장에서 고령자 보행 안전시설을 점검하고 시장 내 점포를 둘러보며 물가 상황을 점검하고 상인들로부터 애로사항을 들었습니다.윤 장관은 "최근 실종사건 허위 종결 등 경찰 수사 과정에서의 문제점을 엄중히 인식하고 신속한 초동 조치와 공정한 법 집행을 통해 경찰 신뢰를 회복해야 한다"고 강조했습니다.또 "고령 보행자가 교통사고로 사망하는 비율이 전체 사망자의 67%에 달하며 특히 전통시장 주변에서 사고가 자주 발생한다"며 "노인보호구역 지정과 방호울타리 설치 등 고령 보행자 교통사고를 줄이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)