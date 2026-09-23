행안장관, 추석 앞두고 치안대책 점검…"경찰 신뢰 회복해야"

▲ 윤호중 행정안전부 장관
윤호중 행정안전부 장관은 오늘(23일) 추석 연휴를 앞두고 서울 동부권을 방문해 치안 대책과 안전시설을 점검했다고 행안부가 밝혔습니다.
윤 장관은 중랑경찰서 상봉파출소를 찾아 추석 명절 특별 치안 대책을 보고받고 실종사건 개선대책과 사회적약자 보호시스템을 점검한 뒤 강동소방서로 이동해 연휴 기간 소방 안전대책에 대한 설명을 듣고 출동 태세를 살폈습니다.
이어 자양 전통시장에서 고령자 보행 안전시설을 점검하고 시장 내 점포를 둘러보며 물가 상황을 점검하고 상인들로부터 애로사항을 들었습니다.
윤 장관은 "최근 실종사건 허위 종결 등 경찰 수사 과정에서의 문제점을 엄중히 인식하고 신속한 초동 조치와 공정한 법 집행을 통해 경찰 신뢰를 회복해야 한다"고 강조했습니다.
또 "고령 보행자가 교통사고로 사망하는 비율이 전체 사망자의 67%에 달하며 특히 전통시장 주변에서 사고가 자주 발생한다"며 "노인보호구역 지정과 방호울타리 설치 등 고령 보행자 교통사고를 줄이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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