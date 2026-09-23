뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

알몸에 '복면' 쓰고…CCTV 660대인데 못 잡는 이유

작성 2026.09.23 16:04 수정 2026.09.23 16:07 조회수
PIP 닫기
지난 6월부터 서울의 한 대학교와 안산 일대에 복면을 쓴 나체 남성이 잇따라 나타났습니다.

수풀에 숨어 있다가 기숙사로 향하던 학생을 추행하는 등 석 달간 관련 신고만 세 차례였는데요.

사건은 모두 밤 9시 이후, 기숙사와 산이 맞닿은 구간에서 발생했습니다.

경찰은 동일범 가능성을 염두에 두고 수사를 이어가고 있지만, 마지막 사건이 발생한 지 한 달이 넘도록 용의자의 신원은 특정되지 않은 상황입니다.

문제는 사건이 해결되지 않은 채 새 학기가 시작됐다는 건데요.

학생들이 캠퍼스로 돌아오면서 늦은 시간 교내 이동도 다시 늘고 있는 가운데, 학생들이 느끼는 불안도 이어지고 있습니다.

(취재 : 김희정, 구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지