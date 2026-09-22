국내 최대 무용축제 '전국무용제' 서울서 첫 개최

▲ 본선 경연에 오른 경기지역 무용단 춤본(Be Born Dance Company)

서울시는 내일(23일)부터 한 달간 서울 곳곳에서 '제35회 전국무용제'를 개최한다고 밝혔습니다.전국 각 지역을 대표하는 무용단이 한자리에 모여 작품을 선보이고 교류하는 축제로, 서울에서 열리는 것은 이번이 처음입니다.'춤추는 서울, 춤으로 하나되다'를 슬로건으로 하는 이번 전국무용제의 개막행사는 내일 국립극장 해오름극장에서 열립니다.유니버설발레단 수석무용수 이현준·이유림 등 유명 무용수들이 공연을 선보이며 축제의 문을 엽니다.중심 프로그램인 본선 경연대회는 10월 6일부터 22일까지 나루아트센터에서 열립니다.전국 각지에서 예선을 거쳐 선정된 대표 무용단이 한국무용과 현대무용, 발레 등 다양한 장르의 창작 공연을 펼칠 예정입니다.10월 17일 서울놀이마당에서는 '전국 실용무용 챔피언십'이 열려, 전국무용제 최초로 실용무용 분야 경연도 선보입니다.시상식과 폐막식은 10월 23일 국립극장 달오름극장에서 열립니다.본선 경연대회와 실용무용 부문 수상자를 발표하고 대통령상, 문화체육관광부장관상, 서울특별시장상 등을 수여합니다.행사 기간에는 해외무용단의 초청공연 등 부대 프로그램도 이어집니다.자세한 내용은 전국무용제 홈페이지(dancecountry.koreadanceassociation.org)에서 확인할 수 있습니다.민수홍 서울시 문화본부장은 "35회를 맞은 전국무용제가 서울에서 처음 열리는 만큼 전국 각 지역의 창작 역량과 우수한 무용예술 작품이 새로운 관객을 만나고 더 널리 알려지는 계기가 되길 바란다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)