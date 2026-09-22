삼성전자서비스, 추석연휴 휴대전화·가전 긴급 서비스 지원

▲ 삼성전자 출장 서비스

삼성전자서비스는 추석 연휴 기간 긴급 수리 서비스를 지원한다고 밝혔습니다.연휴 첫날인 24일과 추석 당일인 25일은 서비스센터 휴무이며, 주말인 26∼27일에는 주말케어센터 9곳에서 사전 예약을 통해 휴대전화, 태블릿, 웨어러블 제품 수리 서비스를 제공합니다.주말케어센터는 삼성강남(서울), 홍대(서울), 중동(부천), 성남, 구성(용인), 대전, 광산(광주), 남대구, 동래(부산) 등입니다.주말케어센터 예약은 삼성전자서비스 홈페이지 및 전화를 통해 사전에 가능하며, 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까집니다.삼성강남 센터는 오전 10시부터 오후 8시까지 운영합니다.삼성스토어에 동반 입점한 '바로 서비스' 매장 11곳도 26∼27일 스마트폰 간단 점검, 보호필름 부착 등의 서비스를 제공합니다.연휴 기간 컨택센터 상담사 및 출장서비스 엔지니어도 비상 당직 체계로 근무합니다.긴급한 수리가 필요한 경우에는 '긴급 출장서비스'를 제공합니다.냉장고 냉동, 냉장 고장 등 긴급한 점검이 필요한 증상이 주요 대상입니다.삼성전자서비스는 또 연휴에 대비해 홈페이지에 제품별 자가 진단 방법, 자주 나오는 질문과 스스로 해결 방법 등을 게시하고 인공지능(AI) 챗봇 등의 서비스도 지원할 예정입니다.(사진=삼성전자서비스 제공, 연합뉴스)