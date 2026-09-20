오세훈 "부동산이 대통령 지지율 하락 원인…전세난 책임져야"

▲ 오세훈 서울시장이 6일 서울시청에서 열린 '부동산 정상화를 위한 시민 대토론회'에서 참석자의 발언을 경청하고 있다.

오세훈 서울시장은 "부동산 문제가 이재명 대통령 지지율 하락의 주요 원인"이라며 "이 대통령은 전세 물량을 사라지게 만든 데 대해 책임져야 한다"고 비판했습니다.지난 19일 오 시장은 시사저널TV에 출연해 전날 진행된 이재명 대통령의 기자회견을 언급하며 이렇게 말했습니다.오 시장은 "현 정부 정책이 앞으로도 계속 부동산 가격을 올리면 올렸지 떨어뜨리지 않을 것"이라며 "전날 기자회견에서는 (부동산 정책) 방향 전환의 기미가 없었다"고 평가했습니다.이 대통령이 기자회견에서 서울 부동산 가격 급등 원인으로 오 시장 등을 지목한 데 대해서도 재차 반박 의견을 내놨습니다.오 시장은 "박원순 전 시장이 서울 내 재개발·재건축 구역 389곳을 모두 해제해 43만호가 공급될 수 있는 물량을 전부 날렸다"며 이 대통령에게 이 같은 내용을 여러 차례 설명했다고 주장했습니다.이재명 대통령이 기자회견 중 부동산 정책과 관련해 '평탄화'를 언급한 데 대해서는 "서울 동북권과 서남권 등 가격이 폭등한 것은 서민에게 '죽어나라는' 메시지"라며 "이를 '평탄화'라는 단어로 퉁치고 넘어가듯 말씀하시는 건 무책임한 발언"이라고 지적했습니다.서울 전세난과 관련해서는 "전적으로 대통령이 만드신 상황"이라며 "실거주 집착이 낳은 대참사가 전세 매물 실종"이라고 평가했습니다.이어 "대통령은 (전세가) 갭 투자에 이용된다고 해서 지나친 적개심을 가지고 계시는 것으로 보인다"며 "전세 물량이 사라지게 만든 것에 대해 (대통령이) 책임지셔야 한다"고 주장했습니다.오 시장은 "집 가진 사람을 죄악시하고 집 한 채를 갖고 있어도 그 집에 살지 않는 것을 죄악시하는 것은 본인의 논리일 뿐"이라며 "부동산 정책과 관련해 선거를 의식하거나 단기 효과를 노린다면 시장이 절대로 용서하지 않을 것"이라고 강조했습니다.이날 오세훈 시장은 김승원 법무부 장관 후보자의 사퇴와 관련해서는 "이것을 (대통령이) 공소 취소를 포기한다는 사인으로 보기에는 부족하다"고 평가했습니다.자신의 '여론조사비 대납 의혹' 재판에서 명태균 씨와 김한정 씨의 통화 녹음파일이 증거로 채택된 데 대해서는 "상당히 유력한 (무죄) 증거가 나왔다"며 "법적 증거로 채택된 이상 (재판부가) 참고해주실 것으로 생각한다"고 내다봤습니다.이재명 정부가 진행하는 농지 전수 조사와 관련해서는 "농민이 직접 경작하지 않고 임대하는 데에는 농민 수만큼의 사정이 있을 것"이라며 :단일종목 ETF 만든 것도 지금 제자리를 찾아가지 못하고 있지 않으냐"라고 비판했습니다.용산공원에 주택을 짓는 구상에 대해서는 "용산공원에는 1cm도 손을 대면 안 된다"며 반대 의지를 재차 밝혔습니다.반도체 세수 호황을 기반으로 조성하는 미래대응기금에 대해서도 "잘못될 결정이라고 생각한다"고 언급했습니다.오 시장은 인플레이션이 심화하는 상황에서는 국가 부채를 줄이는 데 집중해야 한다며 "이재명 정부는 정반대의 길을 택한 것"이라고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)