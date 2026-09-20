한국 '2호 금메달'도 근대5종에서…남자 단체전 우승

▲ 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 한국 전웅태(왼쪽부터), 이종현, 서창완이 역주하고 있다.

한국 남자 근대5종 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단의 두 번째 금메달을 단체전에서 합작했습니다.전웅태(강원도체육회), 이종현(대전광역시청), 서창완(전남도청)은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 대회 남자 단체전에서 펜싱, 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상＋사격)의 개인전 성적 합산에서 총 4천779점으로 우승을 차지했습니다.이날 앞서 열린 근대5종 여자 개인전의 성승민(한국체대)에 이은 한국 선수단의 두 번째 금메달입니다.한국은 2023년 열린 2022 항저우 대회(전웅태·정진화·이지훈)에 이어 근대5종 남자 단체전 2연패를 이뤘습니다.이날 개인전과 단체전 결승이 모두 열려 개인전에선 준결승을 통과한 18명의 선수가 메달을 다퉜고, 단체전은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가렸습니다.개인전에서 '레전드' 전웅태가 1천595점으로 중국의 리류창(1천598점)에 은메달을 획득했고, 이종현이 1천593점으로 동메달을 목에 걸었습니다.서창완이 1천591점으로 5위에 자리해 한국은 단체전 합산 성적에서 중국(4천768점)을 따돌리고 정상에 올랐습니다.자카르타와 항저우 대회에서 아시안게임 개인전 2연패를 달성했던 전웅태는 3연패는 불발됐으나 근대5종 중 승마가 장애물 경기로 바뀐 뒤에도 저력을 발휘하며 단체전 우승에 앞장섰고, 이종현은 첫 아시안게임에서 메달 2개를 챙겼습니다.에페 16강 토너먼트로 1분 안에 5점을 먼저 내거나 더 많은 점수를 따낸 선수가 이기는 펜싱에서는 서창완이 전체 3위(238점)에 오르며 가장 좋은 성적을 냈습니다.펜싱 16강에서 탈락해 전체 9위(218점)에 그쳤던 전웅태는 장애물에서도 11위(366점)에 머물러 중간 순위가 10위 밖으로 밀렸었습니다.수영에선 전웅태가 전체 4위(55초 23·324점)로 선전하며 중간 순위를 9위로 끌어올렸으나 3개 종목 합산 결과 9위에 그쳐 이 성적에 따라 출발 시간에 차등을 두는 레이저 런을 선두보다 무려 35초 늦게 출발했습니다.오히려 서창완이 3개 종목 합산 2위를 달려 선두였던 마위앙(중국)과 출발 시간이 5초밖에 차이 나지 않아 개인전 선전 가능성이 더 컸습니다.서창완은 중반부터 선두로 치고 나가 따라오는 선수들과 격차를 벌리는 듯했으나 막판 다리에 쥐가 나고 과호흡 증세도 겪으며 기세를 이어가지 못했습니다.그러면서 한국과 중국 선수들의 혼전 상황이 됐고, 노련미의 전웅태가 한국 선수 중 가장 먼저 결승선을 통과한 뒤 이종현도 뒤를 따르며 단체전 '금빛 질주'를 완성했습니다.개인전 1∼6위가 모두 한국과 중국 선수들로 채워질 정도로 접전이 벌어지면서 선수들이 공동취재구역(믹스트존) 인터뷰까지 마친 뒤 갑자기 장내에 중국이 우승했다는 '괴담'이 퍼져 혼선이 일기도 했으나 이내 최종 결과가 정리되며 한국 선수단은 마음껏 금메달을 자축할 수 있었습니다.이날 시상식이 진행된 뒤에도 조직위원회 정보 사이트의 남자 개인전 메달 집계에는 서창완이 은메달, 김영하(개인전 12위)가 동메달리스트로 표기되는 등 이번 대회 운영 난맥상이 거듭 드러났습니다.단체전 시상식에서는 장내 아나운서가 우승팀 한국을 소개하며 중국을 뜻하는 '리퍼블릭 오브 차이나'라고 했다가 '코리아'로 황급히 변경하기도 했습니다.한국 근대5종은 이날 여자 개인전에서 성승민이 한국 여자 선수 최초로 우승을 차지하고 단체전에서 김은주(강원도체육회), 신수민(LH)과 은메달을 합작한 데 이어 남자부에서도 금메달과 은메달, 동메달 하나씩을 챙겨 '장애물 시대'에도 건재함을 알렸습니다.(사진=연합뉴스)