서울 아파트값 7월에도 상승세 지속…1년 새 15% 상승

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▲ 최근 5년간 서울 아파트 실거래가격 및 변동률 추이

지난 7월에도 서울 아파트값이 상승세를 이어가면서 작년 같은 달과 비교해 15%가량 높아진 것으로 나타났습니다.서울시는 한국부동산원이 공표한 서울 아파트 실거래가격 지수 동향과 아파트 거래량 통계를 분석해 발표했습니다.7월 실거래가격지수는 7월 한 달간 체결된 매매계약 중 계약체결일로부터 30일 이내 신고가 완료된 실거래 자료를 분석해 산출합니다.7월 서울 아파트 매매 실거래가격은 전월 대비 1.93% 상승했습니다.작년 7월과 비교하면 서울 아파트값은 1년 만에 14.56% 올랐습니다.권역별로는 동남권(서초·강남·송파·강동구)과 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 각각 2.73%, 2.11%대로 크게 상승했습니다.도심권(용산·종로·중구)에서도 2.09%를 기록해 2%대의 상승세를 보였습니다.주택 규모별로는 초소형(전용면적 40㎡ 이하) 아파트값이 3.05% 올라 가파른 상승세를 나타냈습니다.대형(135㎡ 초과)이 2.9%, 소형(40∼60㎡)이 2.28% 상승해 뒤를 이었습니다.중대형(85∼135㎡)은 1.06% 상승하는 데 그쳤습니다.7월 전세 실거래가는 전월 대비 0.5% 상승했습니다.동북권이 0.88%, 동남권이 0.85% 올라 상승세를 주도했으며 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악)은 0.13% 하락했습니다.전세 실거래가격지수는 7월 중 계약돼 30일 이내에 확정일자 부여·임대차 신고가 완료된 건을 대상으로 산출했다고 시는 설명했습니다.이달 15일 기준 8월 서울 아파트 매매거래량은 전월 대비 46.2% 감소한 3천143건으로 집계됐습니다.다만 8월 계약분의 신고가 9월 말까지 이어지는 점을 감안하면 향후 거래량이 추가로 늘 가능성은 남아있다고 시는 설명했습니다.가액대별로는 15억 원 이하 거래 비중이 79.9%로 대다수를 차지했습니다.다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞둔 지난 4∼5월 절세 목적의 고가주택 거래가 늘면서 15억 원 이하 거래 비중이 작아졌으나, 이후 중저가 실수요가 다시 늘어난 모습입니다.8월 서울 아파트 전세 거래량은 7천263건으로 전월 대비 18% 감소했으며, 월세 거래량도 7천347건으로 전월보다 20.7% 줄었습니다.전세거래 중 갱신계약 비중은 58.9%를 기록해 전월(53%)과 전년 동월(43.7%)과 비교해 크게 늘었습니다.주거이동의 위축이 수치로 나타난 것이라고 시는 분석했습니다.반면 계약갱신요구권 사용 비중은 48.7%로, 전월(54.1%)과 전년 동월(57%) 보다 낮아졌습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)