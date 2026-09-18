추석 차례상 물가 5.1%↑…폭염에 채소류 껑충·과일은 비교적 안정

▲ 추석 차례상 과일 판매하는 서울의 한 재래시장

올해 추석 차례상 차림 비용이 작년보다 평균 5%가량 오른 것으로 나타났습니다.여름철 폭염과 잦은 비 영향으로 애호박과 무, 도라지 등 채소 가격이 크게 뛰면서 명절 장바구니 부담을 키웠습니다.서울시농수산식품공사는 지난 9일 서울 전통시장 16곳과 대형마트 8곳, 가락몰 등 25곳에서 6인 가족 기준 차례상 성수품 34개 품목의 구매비용을 조사한 결과 3개 유통업태 평균 비용이 지난해보다 5.1% 상승했다고 밝혔습니다.유통업태별로는 가락몰이 22만 8천 원으로 가장 저렴했습니다.전통시장은 24만 5천51원, 대형마트는 29만 711원으로 조사됐습니다.작년과 비교하면 전통시장은 3.5%, 가락몰은 5.6%, 대형마트는 6.0% 각각 비용이 올랐습니다.물가 상승을 주도한 것은 채소류였습니다.채소류는 작년보다 가격이 평균 14.7% 상승했습니다.애호박은 43.8%, 무는 24.9%, 도라지는 23.0% 각각 올랐습니다.반면 공급이 늘어난 알배기배추는 9.6%, 대파는 2.0% 내렸습니다.축산물은 평균 7.4% 올랐습니다.돼지고기는 18.5%, 소고기 국거리용은 10.5% 상승했습니다.수산물도 6.2% 올라 동태살이 20.1%, 북어포가 10.8% 각각 뛰었습니다.정부 비축 물량이 풀린 부세조기는 6.4% 하락했습니다.과일류 가격은 비교적 안정적이었습니다.평균 상승률은 3.6%로, 사과는 지난해와 비슷했고 곶감은 12.0%, 대추는 14.5% 내렸습니다.다만 배와 밤은 각각 12.7%, 15.4% 올랐습니다.송편·맛살·식혜 등 가공식품은 전반적으로 보합세를 보였습니다.구매처별로도 가격 차이가 났습니다.전통시장은 나물류와 수산물, 소고기·닭고기가 대형마트보다 상대적으로 저렴했습니다.대형마트는 송편·다식·맛살·달걀 등 일부 가공·포장식품 가격이 낮았습니다.가락몰은 채소류와 돼지고기·닭고기 가격이 비교적 저렴했습니다.이번 조사는 추석 약 2주 전 가격 기준으로 실제 장보기 시점에는 기상과 수요에 따라 변동될 수 있다고 공사는 설명했습니다.가락몰에서는 오는 20일까지 성수품 구매액이 3만 4천 원 이상이면 1만 원, 6만 7천 원 이상이면 2만 원을 온누리상품권으로 돌려줍니다.문영표 서울시농수산식품공사 사장은 "폭염으로 일부 채소 가격이 올랐지만, 과일과 가공식품은 비교적 안정세를 보였다"며 "품목별 가격 차이가 큰 만큼 구매처를 나눠 이용하면 장보기 부담을 줄이는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)