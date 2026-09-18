뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

추석 차례상 물가 5.1%↑…폭염에 채소류 껑충·과일은 비교적 안정

윤나라 기자
작성 2026.09.18 14:40 조회수
추석 차례상 물가 5.1%↑…폭염에 채소류 껑충·과일은 비교적 안정
▲ 추석 차례상 과일 판매하는 서울의 한 재래시장

올해 추석 차례상 차림 비용이 작년보다 평균 5%가량 오른 것으로 나타났습니다.

여름철 폭염과 잦은 비 영향으로 애호박과 무, 도라지 등 채소 가격이 크게 뛰면서 명절 장바구니 부담을 키웠습니다.

서울시농수산식품공사는 지난 9일 서울 전통시장 16곳과 대형마트 8곳, 가락몰 등 25곳에서 6인 가족 기준 차례상 성수품 34개 품목의 구매비용을 조사한 결과 3개 유통업태 평균 비용이 지난해보다 5.1% 상승했다고 밝혔습니다.

유통업태별로는 가락몰이 22만 8천 원으로 가장 저렴했습니다.

전통시장은 24만 5천51원, 대형마트는 29만 711원으로 조사됐습니다.

작년과 비교하면 전통시장은 3.5%, 가락몰은 5.6%, 대형마트는 6.0% 각각 비용이 올랐습니다.

물가 상승을 주도한 것은 채소류였습니다.

채소류는 작년보다 가격이 평균 14.7% 상승했습니다.

애호박은 43.8%, 무는 24.9%, 도라지는 23.0% 각각 올랐습니다.

반면 공급이 늘어난 알배기배추는 9.6%, 대파는 2.0% 내렸습니다.

축산물은 평균 7.4% 올랐습니다.

돼지고기는 18.5%, 소고기 국거리용은 10.5% 상승했습니다.

수산물도 6.2% 올라 동태살이 20.1%, 북어포가 10.8% 각각 뛰었습니다.

정부 비축 물량이 풀린 부세조기는 6.4% 하락했습니다.

과일류 가격은 비교적 안정적이었습니다.

평균 상승률은 3.6%로, 사과는 지난해와 비슷했고 곶감은 12.0%, 대추는 14.5% 내렸습니다.

다만 배와 밤은 각각 12.7%, 15.4% 올랐습니다.

송편·맛살·식혜 등 가공식품은 전반적으로 보합세를 보였습니다.

구매처별로도 가격 차이가 났습니다.

전통시장은 나물류와 수산물, 소고기·닭고기가 대형마트보다 상대적으로 저렴했습니다.

대형마트는 송편·다식·맛살·달걀 등 일부 가공·포장식품 가격이 낮았습니다.

가락몰은 채소류와 돼지고기·닭고기 가격이 비교적 저렴했습니다.

이번 조사는 추석 약 2주 전 가격 기준으로 실제 장보기 시점에는 기상과 수요에 따라 변동될 수 있다고 공사는 설명했습니다.

가락몰에서는 오는 20일까지 성수품 구매액이 3만 4천 원 이상이면 1만 원, 6만 7천 원 이상이면 2만 원을 온누리상품권으로 돌려줍니다.

문영표 서울시농수산식품공사 사장은 "폭염으로 일부 채소 가격이 올랐지만, 과일과 가공식품은 비교적 안정세를 보였다"며 "품목별 가격 차이가 큰 만큼 구매처를 나눠 이용하면 장보기 부담을 줄이는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지