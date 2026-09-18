[현장영상] "신혼방 구경하듯 뚫어요"…우리 '문화유산' 망가뜨리는 실상

최근 외국인 관광객이 크게 늘면서 우리 문화유산을 찾는 발길도 이어지고 있습니다.



그런데 경복궁 곳곳에서는 관광객들이 창호지에 구멍을 내는 일이 반복되면서, 보수한 지 하루 만에 다시 훼손되는 경우까지 발생하고 있는데요.



여기에 외국인 관광객에게 부정확한 역사, 문화 정보를 전달하는 무자격 가이드 문제와 경복궁 내 한푸 착용을 둘러싼 논란까지 벌어지고 있는 상황입니다.



늘어가는 외국인 관광객 속 우리 문화유산을 제대로 보호하고 알리기 위해 필요한 것은 무엇인지 살펴봅니다.



(취재 : 김예린, 구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)