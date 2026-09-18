뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "신혼방 구경하듯 뚫어요"…우리 '문화유산' 망가뜨리는 실상

작성 2026.09.18 18:01 조회수
PIP 닫기
최근 외국인 관광객이 크게 늘면서 우리 문화유산을 찾는 발길도 이어지고 있습니다.

그런데 경복궁 곳곳에서는 관광객들이 창호지에 구멍을 내는 일이 반복되면서, 보수한 지 하루 만에 다시 훼손되는 경우까지 발생하고 있는데요.

여기에 외국인 관광객에게 부정확한 역사, 문화 정보를 전달하는 무자격 가이드 문제와 경복궁 내 한푸 착용을 둘러싼 논란까지 벌어지고 있는 상황입니다.

늘어가는 외국인 관광객 속 우리 문화유산을 제대로 보호하고 알리기 위해 필요한 것은 무엇인지 살펴봅니다.

(취재 : 김예린, 구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지