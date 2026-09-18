생산자물가 한 달 만에 반등…8월 폭염·유가 상승에 0.2%↑

▲ 서울의 한 대형마트에서 판매되고 있는 시금치

이미지 확대하기

지난달 국내 생산자물가가 폭염과 유가 상승 등의 영향으로 한 달 만에 반등했습니다.오늘(18일) 한국은행에 따르면 올해 8월 생산자물가는 129.64로 전월(129.43) 대비 0.2% 상승했습니다.폭염 영향으로 농림수산품이 오르고, 국제유가 상승으로 전력·가스·수도 및 폐기물이 오른 영향입니다.생산자물가는 지난해 9월부터 9개월 연속 상승하다 6월 보합세를 나타냈습니다.이어 7월(-0.4%)에 11개월 만에 하락했다가 지난달 반등했습니다.전년 동월 대비로는 7.9% 상승입니다.전월 대비 등락률을 품목별로 보면, 농림수산품은 폭염 영향으로 농산물(4.9%), 축산물(2.8%) 등을 중심으로 3.8% 상승했습니다.시금치가 작황 부진으로 51.9% 뛰었고, 돼지고기도 5.4% 올랐습니다.산업용 도시가스가 11.0% 오르며 전력·가스·수도 및 폐기물은 0.9% 상승했습니다.공산품은 석탄 및 석유제품(0.4%) 등이 올랐으나 전기장비(-0.7%) 등이 내려 보합을 나타냈습니다.서비스 물가도 보합이었습니다.음식점 및 숙박 서비스(0.6%)가 올랐으나, 주식 위탁매매수수료가 내리면서 금융 및 보험서비스(-1.5%)가 두 달 연속 하락했습니다.수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 134.72로, 전월보다 1.3% 하락했습니다.7월(-1.8%)에 이어 2개월 연속 하락입니다.중간재(-1.0%), 원재료(-4.6%), 최종재(-0.9%)가 모두 내린 영향입니다.중간재는 수입(-5.9%)을 중심으로 하락했고, 원재료는 국내 출하(2.8%)가 올랐으나 수입(-6.4%)이 하락했습니다.최종재는 국내 출하(0.3%)가 올랐지만, 수입(-5.8%)이 내렸습니다.환율이 내리고 7월 국제유가가 하락하면서 통관 기준 수입 가격이 하락했다고 한은은 설명했습니다.국내 출하에 수출품까지 더한 8월 총산출물가지수는 141.13으로 1.2% 하락했습니다.수출(-4.7%)이 내렸으나 국내 출하(3.8%)가 올라 농림수산품 3.5% 상승했고, 공산품은 화학제품, 컴퓨터 등의 수출(-4.6%)을 중심으로 2.0% 하락했습니다.이흥후 한은 물가통계팀장은 9월 전망과 관련해 "중동 지역 충돌이 재개되며 9월 1∼16일 국제유가는 8월 평균에 비해 29% 상승했고, 산업용 도시가스 도매 요금도 6.6% 인상됐다"며 "이런 점들이 생산자 물가에 상방 요인으로 작용할 것으로 보인다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)