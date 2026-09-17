삼각김밥은 100만 개 팔리는데…4천 원 김밥집이 문 닫는 이유 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



삼각김밥 중심의 시장 양분: 하루 평균 100만 개가 팔리는 삼각김밥과 둥근 김밥이 시장을 양분한 가운데, '사각김밥'은 자동화 설비의 부재와 수작업 공정 한계로 기성 상품화되지 못했습니다.



1.5초 공정과 20도 냉각의 비밀: 미생물 증식을 막기 위한 15분 내 20도 급속 냉각, 밥과 김을 비닐로 격리하는 특수 포장 기술이 삼각김밥 대량 양산의 핵심 동력입니다.



31개월 연속 감소한 분식점: 한 줄 평균 3,869원까지 치솟은 가격에도 불구하고 높은 인건비와 재료비 부담을 견디지 못한 전국 분식점이 31개월 연속 줄어들며 김밥 생태계가 위기를 맞고 있습니다.

1. 동그라미와 세모가 양분한 김밥 시장

2. 왜 사각김밥은 매대에 없을까?

3. 막 지은 밥을 그대로 쓰지 않는 이유: 20도 급속 냉각

4. 1.5초 만에 이뤄지는 손작업과 엄격한 중량 제어

5. 김의 바삭함을 지키는 '비닐 격리' 기술

6. 가장 맛있게 먹는 꿀팁: 전자레인지 없이 상온 3시간

7. 31개월 연속 감소…위기의 동네 분식점 생태계

8. 외식비 상승률 1위…김밥 한 줄 3,869원 시대

Deep Dive Q&A

급할 때 간단한 한 끼나 출출할 때 간식으로, 남녀노소는 물론 외국인까지 사로잡은 대표 K-푸드 김밥. 새까만 김 위에 밥을 넓게 펼치고 각종 속재료를 넣어 둘둘 말아낸 둥근 김밥은 우리에게 가장 익숙한 형태입니다.하지만 매대에 진열된 편의점 김밥을 보면 또 다른 주인공이 있습니다. 바로 삼각김밥입니다. 계절마다 조금씩 차이는 있지만 편의점 3사에서 팔리는 삼각김밥은 하루 평균 100만 개 정도로 추산됩니다. 사실상 대한민국 김밥 시장은 동그란 김밥과 삼각김밥으로 양분되어 있는 셈입니다.세상에 동그라미와 세모만 있는 것은 아닐 진대, 왜 사각김밥은 시중에서 찾아볼 수 없을까요? 공장 관계자의 설명에 따르면 기술적으로 사각김밥을 손으로 직접 만들어 제공할 수는 있습니다.그러나 삼각김밥처럼 먹기 직전에 껍질을 까서 바삭한 김을 즐길 수 있도록 밥과 김을 비닐로 격리하는 특수 포장 설비가 국내에는 아직 삼각김밥 위주로만 존재합니다. 사각김밥을 유통용으로 양산하려면 일일이 손으로 만들어야 하는 한계가 있습니다. 기업 입장에서는 삼각김밥이 이미 잘 팔리고, 생산 효율성이 높으며, 먹기 편하기 때문에 굳이 사각김밥을 상업적 생산 단계로 연결하지 않은 것입니다. 정 사각김밥이 먹고 싶다면 집에서 직접 만들어 먹을 수밖에 없습니다.그렇다면 하루 100만 개씩 소비되는 삼각김밥은 어떤 공정을 거쳐 탄생할까요? 제조 공장에 입장하기 전에는 위생복 위로 롤러를 굴리고 손을 깨끗이 씻는 엄격한 절차를 거칩니다.공정에 투입된 밥은 갓 지어 나온 상태(약 98도)로 바로 사용하지 않습니다. 뜨거운 밥을 그대로 쓰면 기계적으로 정확한 중량 제어가 되지 않는 문제가 발생합니다. 더 큰 문제는 유통 과정에서의 변질 위험입니다. 이를 막기 위해 조열 냉각 및 진공 냉각 장치를 이용해 10~15분 사이에 밥의 온도를 20~23도까지 급격히 떨어뜨려 균이 증식하지 못하는 환경을 만듭니다.온도를 낮춘 밥이 적당량 펼쳐지면, 그 위로 숙련된 작업자들이 속재료를 손으로 직접 얹습니다. 김밥 1개를 만드는 데 걸리는 시간은 약 1.5초에 불과합니다. 손으로 작업을 진행하다 보니 중량을 측정해 보면 약간의 차이가 발생합니다.하지만 규격 미달 제품이 시중에 유통되지는 않습니다. 포장 전 밥과 반찬이 투입되는 단계에서 두 번에 걸쳐 중량을 제어하기 때문입니다. 정해진 비중보다 속재료가 초과 투입되어 옆으로 터져 나온 제품은 현장에서 즉시 폐기 조치됩니다.중량과 모양이 잡힌 밥은 전용 기계를 거쳐 마지막 단계인 김 포장 공정으로 이동합니다. 이곳에서 김은 밥에 직접 닿지 않고 비닐째 싸여 포장됩니다.김과 밥은 서로 만나는 순간부터 밥의 수분 때문에 눅눅해지기 시작합니다. 따라서 비닐로 일종의 차단막을 친 뒤 스티커를 붙여 출하함으로써, 소비자가 구매 후 포장을 뜯는 바로 그 순간까지 김의 바삭함을 유지할 수 있게 만듭니다.삼각김밥을 가장 맛있게 먹는 방법은 의외로 간단합니다. 구매 후 상온에 약 3시간 정도 놔두었다가 전자레인지에 데우지 않고 그냥 먹는 것입니다.밥이 뜨거운 상태에서 김 포장을 뜯어 접촉시키면 김이 금세 눅눅해집니다. 반면 상온에 둔 삼각김밥은 자연스럽게 포장을 뜯어 먹었을 때 극강의 바삭한 김 식감을 선사합니다.공장형 삼각김밥이 견고한 시장을 구축한 것과 달리, '둥근 김밥의 시그니처' 동네 분식점은 심각한 위기에 직면해 있습니다. 전국 분식점 사업자 수는 2023년 11월 5만 4,088명에서 같은 해 12월 5만 3,760명으로 줄어들었고, 2025년 9월 5만 명 선이 무너진 이후 31개월 연속 감소세를 이어가며 올해 6월 기준 4만 8,000명 수준까지 떨어졌습니다.분식점이 줄어드는 와중에 김밥 가격은 최근 1년 동안 외식비 품목 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 서울 기준 김밥 한 줄의 평균 가격은 3,869원으로 지난해 7월보다 6.8% 올랐습니다.김밥 가격이 상승하는 이유는 대표적인 노동 집약적 메뉴 특성상 인건비가 많이 들고, 김과 속재료 가격이 계절과 날씨 변동에 대단히 민감하기 때문입니다. 가격을 올리면 소비자의 저항이 심하고, 올리지 않고 유지하자니 부담을 분식점 사장님이 온전히 떠안아야 하는 악순환이 이어지고 있습니다. 이대로 가다간 훗날 "김밥 반 개 주세요", "김밥 세 조각 주세요"라고 주문해야 하는 날이 오지 않을지 우려가 깊어지고 있습니다.A1. 98도에 달하는 막 지은 뜨거운 밥을 그대로 사용하면 기계적으로 정밀한 중량 제어가 불가능하기 때문입니다. 또한, 뜨거운 상태로 포장되어 유통될 경우 내부 변질 위험이 급격히 높아지므로 10~15분 사이에 조열 및 진공 냉각을 거쳐 20~23도까지 온도를 낮춤으로써 균의 증식을 원천 차단합니다.A2. 김밥은 밥과 각종 속재료를 일일이 손으로 조리해야 하는 대표적 노동 집약 메뉴로 인건비 부담이 큽니다. 여기에 계절과 날씨에 민감한 김 등 속재료 가격이 상승하면서 부담이 커졌습니다. 가격을 올리면 소비자의 반발이 크고 올리지 않으면 사장님이 손해를 감수해야 하는 구조적 한계 때문에 업주들의 폐업이 이어지고 있습니다.