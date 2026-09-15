서울시 경제실장에 김현우 전 SBA 대표, 야간경제총괄특보에 이지현 전 기획총괄특보

▲ 김현우 서울시 신임 경제실장(왼쪽)과 이지현 서울시 신임 야간경제총괄특보

서울시는 15일 서울의 경제·산업정책을 총괄하는 경제실장에 김현우 전(前) 서울경제진흥원(SBA) 대표이사를 임명했다고 밝혔습니다.시에 따르면 김 신임 경제실장은 서울산업진흥원 대표이사 취임 후 조직을 SBA로 개편하고, 글로벌 인플루언서 축제 '서울콘'을 성공적으로 선보였습니다.청년취업사관학교를 확대하고 유망기업 성장부터 판로 개척, 해외 진출까지 체계적으로 지원해 서울의 창업·산업 생태계 경쟁력을 높이는 데 앞장서 왔습니다.고부가가치 산업육성, 인공지능(AI) 대전환시대 맞춤인재양성, 민생경제활력회복 등 서울의 미래 성장동력 확보를 총괄하는 경제실장 자리에 맞는 인물이라고 시는 설명했습니다.서울 야간경제 활성화 정책을 보좌할 야간경제총괄특보에는 이지현 전 기획총괄특보가 임명됐습니다.이 특보는 시 비전전략특보, 기획총괄특보 등을 역임하며 '서울마이소울', '해치 캐릭터', '서울라면' 등 서울의 매력을 새로운 콘텐츠로 개발하는 데 주도적인 역할을 했습니다.지하철역 러너스테이션 등 도심 공간 혁신과 서울런·손목닥터9988 등 주요 시정정책을 시민이 체감할 수 있게 구현하는 데도 기여했습니다.서울시정에 대한 이해도와 기획 분야의 전문성이 요구되는 야간경제총괄특보 자리에 안성맞춤이라고 시는 평가했습니다.서울물재생시설공단 이사장으로는 진재섭 전 서울시 도시기반시설본부 도시철도국장을 낙점해 이날 임명했습니다.1995년 서울시에서 공직 생활을 시작한 진 신임 이사장은 월드컵주경기장건설단, 물재생시설과, 미래한강본부, 도시기반시설본부 등에서 근무하며 약 31년간 다양한 행정 및 현장 경험을 쌓아왔습니다.그간 축적해온 사업 추진 경험을 바탕으로 공단의 주요 현안을 안정적으로 이끌어 갈 것으로 시는 기대했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)