김지용 중수청장 후보 "윤석열 정부서 좌천…특정인 측근 아니었다"

▲ 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 정부서울청사 창성동 별관에서 현안과 관련한 입장을 표명하고 있다.

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청) 청장 후보자가 검찰 재직 때 윤석열 정부에서 좌천됐다며 '친윤'이라는 지적에 정면 반박했습니다.또 검사 시절 보완수사권 폐지에 반대했던 것은 검찰이 아닌 피해자를 위한 것이었다고 주장했습니다.김 후보자는 오늘(14일) 중수청장 청문회 준비단 사무실이 있는 정부서울청사 창성동 별관 로비에서 취재진을 만나 자신을 둘러싼 정치권의 논란에 관해 입장을 밝혔습니다.김 후보자는 "저는 윤석열 정부가 출범한 후 이뤄진 첫 검찰 인사에서 좌천됐고, 약 1년 뒤인 2023년 9월 퇴직했으며 검찰에 재직하는 동안 특정인과 가깝다고 분류되거나 특정인과 가깝다는 이유로 혜택을 받은 사실 또한 전혀 없다"고 말했습니다.더불어민주당 일각과 조국혁신당 등은 김 후보자가 24년 동안 검찰에 몸 담았던 점, 검사장이었던 시기 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)에 반대했던 점을 들어 초대 중수청장에 어울리지 않는 인물이라며 반발하고 있습니다.민주당 김용민 의원은 이날 소셜미디어를 통해 "김 후보자는 윤석열 징계 반대 성명, 한동훈 관련 정진웅 검사 무리한 기소, 김학의 불법 출금 사건 기소 수사지휘 라인 등 전형적인 친윤·정치검사' 행보를 걸어왔다"며 사퇴를 촉구했습니다.김 후보자는 또 "제가 몸담았던 검찰이 국민의 신뢰를 잃고 폐지까지 이르게 된 점에 대해 깊이 성찰하고 있고, 수사와 기소의 분리라는 형사사법 개혁의 대원칙에 적극 공감하고 있다"며 검찰 개혁에 관한 입장을 밝혔습니다.이어 "국가의 형사사법제도는 '범죄로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 국민의 평온한 일상을 보장하기 위해 존재한다고 생각한다"고 덧붙였습니다.김 후보자는 과거 검찰 보완수사의 필요성을 주장했던 이유를 "검찰을 위해서가 아니라 범죄 피해자 보호에 공백이 없어야 한다는 우려와 신념 때문이었다"고 설명했습니다.그러면서 "최근 국민의 대의 기관인 국회에서 민주적 절차를 거쳐 수사와 기소 분리라는 원칙 하에 형사소송법이 개정됐고, 범죄 피해자를 보호하기 위한 여러 제도가 도입된 것으로 알고 있다"고 말했습니다.또 "이제는 국회의 입법 취지를 존중하여 중수청을 성공적으로 안착시키고, 새로운 형사사법 제도가 국민의 신뢰 속에 뿌리내릴 수 있도록 역량을 집중할 때라고 생각한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)