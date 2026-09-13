15∼17일 서울광장서 전국 농수특산물 직거래 '서로장터'

▲ 2026 추석맞이 서로장터

서울시는 추석을 맞아 전국 최대 규모 직거래장터 '서로장터'를 15∼17일 서울시청 앞 광장에서 개최한다고 밝혔습니다.서로장터는 '서울'과 '로컬'의 앞 글자를 따 붙인 이름으로 도시와 농촌, 소비자와 생산자가 함께하는 직거래 장터를 뜻합니다.전국의 품질 좋은 농수특산물을 저렴하게 제공하고, 지역의 생산 농가에는 직거래 판로를 열어주는 상생의 장으로 2009년부터 18년째 이어오고 있다고 시는 설명했습니다.서로장터에는 10개 시·도의 87개 기초자치단체가 참여해 대표 농수특산물을 시중 가격보다 10∼30% 싸게 판매합니다.의성 마늘과 여수 돌산갓김치, 속초 가자미식해 등 지역 특산물부터 논산 딸기식혜, 상주 곶감치즈호두말이 등 가공식품까지 다양한 상품을 만날 수 있습니다.시는 장터에 서울페이 결제시스템을 도입해 서울사랑상품권을 쓸 수 있게 할 예정입니다.올해부터는 기초생활수급자 등이 사용하는 문화누리카드로도 결제할 수 있습니다.행사장에서는 전통 방앗간을 구현한 체험부스에서 고춧가루 만들기, 젓가락으로 곡식 옮기기, 소원팔찌 만들기 등 다양한 프로그램도 운영됩니다.자세한 정보는 공식 홈페이지(2026 추석맞이 서로장터.kr)에서 확인할 수 있습니다.곽종빈 서울시 행정국장은 "서울과 지역의 상생 축제에 많은 시민이 방문하셔서 풍성한 명절을 준비하시길 바란다"라고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)