DDP가 K-콘텐츠 놀이터로…17∼20일 '엔터테크·GES 서울'

▲ 엔터테크 서울 2026과 게임·e스포츠(GES) 서울 포스터

서울시는 오는 17∼20일 동대문디자인플라자(DDP) 일대에서 '엔터테크·GES 서울 2026'을 개최한다고 밝혔습니다.K팝과 게임 등 콘텐츠를 한곳에서 즐길 수 있는 행삽니다.우선 K팝 아티스트를 눈앞에서 만나는 듯한 가상현실(VR) 공연부터 나만의 아이돌 캐릭터와 음악을 만드는 체험행사 등이 진행됩니다.그룹 '피프티피프티'(FIFTY FIFTY)가 '엔터테크 서울' 홍보대사로 위촉되며, SM엔터테인먼트 소속 연예인들의 무대도 360도 VR로 감상할 수 있습니다.19일 DDP 아트홀2에서는 서울 소재 중소 엔터테인먼트사 소속 신진 아티스트 8팀이 참여하는 쇼케이스 행사가 열립니다.공연 전 해외공연기획자가 기획사와 사전 상담을 진행하고 아티스트의 실제 무대와 경쟁력을 직접 확인하도록 구성, 신인들이 주목받을 수 있도록 돕는다는 취집니다.게임 분야 행사에서는 인공지능(AI)을 이용해 서울의 명소를 게임 콘텐츠로 재해석한 작품을 만나볼 수 있으며, 글로벌 인기 게임을 직접 즐길 수 있는 체험존도 마련됩니다.중소 제작사의 각종 인디게임도 체험할 수 있으며, 시는 대기업-중소기업 공동관을 마련해 이들의 홍보·마케팅도 지원할 예정입니다.17∼18일 DDP 일대에서는 해외 콘텐츠 산업 관계자와 국내 콘텐츠 기업을 잇는 'SPP 국제콘텐츠마켓'도 진행됩니다.조혜정 서울시 창조산업기획관은 "오는 주말 DDP 곳곳에서 콘텐츠와 기술이 만나는 새로운 경험을 직접 즐겨보시길 바란다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)