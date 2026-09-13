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부산 예인선 전복 실종자 12일째 수색…함선 30척 등 투입

윤나라 기자
작성 2026.09.13 11:04 조회수
부산 예인선 전복 실종자 12일째 수색…함선 30척 등 투입
▲ 부산 예인선

지난 2일 부산 앞바다에서 발생한 예인선 티엔에스캐처호 전복 사고 실종자에 대한 12일째 수색작업이 시작됐습니다.

부산해양경찰서는 오늘(13일) 오전 사고 해역을 중심으로 12일 차 주간 수색작업에 들어간다고 밝혔습니다.

함선 30척과 항공기 6대 등이 투입돼 가로 25㎞, 세로 252㎞ 구역에서 수색을 벌입니다.

강원·경북 해역을 관할하는 동해지방해양경찰청도 수색에 동참합니다.

앞서 지난 12일 오후부터 진행된 11일 차 야간수색에는 민간 탐사선의 수중 수색 등도 진행됐으나 실종자를 찾지는 못했습니다.

현재 부산 앞바다는 1ｍ 안팎의 파고에 초속 6∼8ｍ 북동풍이 불고 있습니다.

티엔에스캐처호는 지난 2일 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 예인작업을 하다 전복됐습니다.

승선 중이던 선원 8명 가운데 1명은 구조됐으나, 다른 1명은 의식이 없는 채 발견돼 결국 숨졌습니다.

또 실종자 6명 가운데 1명은 지난 9일 포항 도구해수욕장 인근 해변에서 시신으로 발견됐지만, 나머지 5명은 아직 찾지 못한 상탭니다.

(사진=연합뉴스)
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