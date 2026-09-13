5년간 소방·구급차 사고 1천73건…민간인 포함 2천151명 피해

▲ 전도된 사설구급차

최근 5년간 소방차와 구급차 교통사고가 1천 건을 넘었고, 이로 인한 인명피해도 민간인을 포함해 2천 명을 웃돈 것으로 나타났습니다.국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 임호선 의원이 소방청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 지난해까지 발생한 소방차·구급차 교통사고는 총 1천73건으로 집계됐습니다.지역별로는 경기도가 328건으로 가장 많았고 서울이 175건으로 뒤를 이었습니다.두 지역에서 발생한 사고는 총 503건으로 전체의 46.9%를 차지했습니다.사고 원인별로는 전방주시 태만이 409건(38.1%)으로 가장 많았습니다.심리적 요인에 따른 판단 잘못이 156건, 환경요인에 따른 발견 지연이 143건, 차량 조작 잘못이 74건으로 뒤를 이었습니다.도로 종류별로는 일반도로에서 발생한 사고가 918건으로 전체의 85.6%를 차지했고 기타 도로 98건, 고속도로 34건, 자동차전용도로 23건이었습니다.소방차·구급차 교통사고로 인한 인명피해는 같은 기간 총 2천151명으로 집계됐습니다.소방공무원은 1명이 숨지고 956명이 다쳤으며, 민간인은 8명이 숨지고 1천186명이 다쳤습니다.소방청은 그동안 겨울철 결빙 구간 사고 방지와 교차로 사고 예방, 2차 교통사고 예방 등을 위해 총 20차례에 걸쳐 관련 대책과 지침을 전달해왔습니다.그러나 연평균 200건 이상의 소방차·구급차 교통사고가 발생하고 전방주시 태만 등 운전 과정의 부주의가 주요 원인으로 나타난 만큼 사고 원인과 장소, 출동 상황, 시간대 등을 분석한 맞춤형 예방대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.임 의원은 "생명을 구하기 위해 출동한 소방차·구급차가 또 다른 비극으로 이어져서는 안 된다"며 "원론적인 안전 당부와 지침 전달에 그치는 방식으로는 한계가 있는 만큼 사고 원인과 취약 구간을 정밀 분석해 실효성 있는 현장 예방책을 마련해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)