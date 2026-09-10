줄줄이 "술집 안 가요"…20대들 향하는 곳

마지막 핫토픽입니다.



'요즘 20대, 술집 대신 여기로.'



요즘 20대들 술 잘 안 먹는다 그런 얘기 혹시 들어보셨나요?



실제 올해 상반기 일반 주점을 찾은 20대가 3년 전에 비해 크게 줄어든 것으로 파악됐습니다.



관련 내용 더 자세히 살펴보시죠.



한 시중은행의 소비 트렌드 보고서에 따르면 올해 상반기 일반 주점 이용 건수.



2023년 상반기보다 34%가 줄어들었습니다.



같은 기간 이용 금액도 30%가 감소했습니다.



이런 변화는 젊은 층에서 특히 두드러졌는데요.



23년 상반기 이용 건수를 100으로 놓고 비교를 해봤을 때 올해 상반기 20대는 48까지 떨어졌습니다.



이렇게 술자리가 줄어드는 동안 건강과 취미 관련한 소비는 오히려 늘었습니다.



2023년 상반기 결제 건수를 100으로 놓으면요, 올해 상반기 수영장 지수가 159로 뛰었고요.



당구장도 116까지 늘었습니다.



노래방, 오락실, 게임방에서는 여전히 20대가 핵심 소비층으로 꼽혔습니다.



올해 상반기 전체 이용 건수 중에 20대 비중이 노래방, 오락실, 게임방 모두 절반을 웃돌았습니다.



즉 젊은 세대를 중심으로 음주 소비는 줄어드는 반면 개인 취향과 가벼운 여가를 중시하는 소비 성향이 강해지고 있다는 분석이 나옵니다.