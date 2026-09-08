또 '한일 경제 공동체' 주장한 최태원…"비용 절감·발언권 확보"

▲ 최태원 대한상공회의소 회장이 지난 8월 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 열린 '제15회 한일상공회의소 회장단 회의'에서 개회사를 하고 있다.

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최근 일본 협력과 관련해 적극적 행보를 보이고 있는 최태원 SK그룹 회장이 한일이 더 강력한 교섭력과 발언권, 비용 절감을 위해 경제 공동체를 만들어야 한다고 또다시 주장했습니다.최 회장은 8일 공개된 아사히신문과의 인터뷰에서 보호주의와 미중 대립이 공급망 등을 통해 시장을 분단시키고 있으며 이런 상황에서는 큰 시장이 유리하다고 현 상황을 진단했습니다.그러면서 "한일이 하나로 뭉치면 약 6조 달러 규모, 세계 4위의 경제권을 형성할 수 있어 더 강력한 교섭력과 발언권을 확보할 수 있다"며 "국제 질서나 규칙을 받아들이는 것뿐만 아니라 오히려 그것을 만드는 과정에 적극적으로 참여할 수 있는 기반이 마련된다"고 설명했습니다.최 회장은 비용 측면에서도 한일 경제 공동체가 필요하다고 강조했습니다.그는 "양국 모두 저출산 고령화가 진행되고 있어 이에 따른 비용 부담이 크다"며 "한일 시장을 연결하고 주요 인프라와 서비스를 공동으로 활용해 기초 비용을 낮추는 동시에 새로운 산업과 서비스를 육성해 나가면 좋겠다고 생각한다"고 말했습니다.한일 경제공동체 추진 측면에서 1순위 협력 과제로 에너지 문제를 꼽았습니다.그는 "양국이 에너지 구매부터 비축, 사용까지 공동으로 설계해 비용을 3∼5%라도 줄일 수 있다면 그 효과는 매우 클 것"이라며 "장래에는 서로 전력을 융통할 수 있는 송전선 연결이나 가스 파이프라인 연결 등이 필요하다"고 강조했습니다.이어 "동시에 유럽연합(EU) 솅겐 협정처럼 사람들이 자유롭게 오갈 수 있도록 해야 한다"고 덧붙였습니다.솅겐 협정은 유럽 29개국의 국경을 통과할 때 여권 검사와 같은 국경 통과 절차를 면제해 자유로운 인적·물적 이동을 보장하는 제도입니다.민간 기업 차원에서는 양국 금융사들이 공동 펀드나 새로운 보험 상품을 출시하거나, 헬스케어 분야 협력 등을 예로 들었습니다.그러면서 "최근 주목받는 AI와 관련해서는 SK 차원에서도 많은 일본 파트너와 관련 투자나 체계를 어떻게 할지 지속해서 모색하고 있다"며 NTT와 도쿄일렉트론 등을 언급했습니다.최 회장은 수년 전부터 한일 경제 협력을 강조하며 경제 공동체를 만들어야 한다고 주창했습니다.그는 이번 인터뷰에서도 "꽤 오래전부터 품어온 아이디어"라며 2002년 서울대 공대 학생들을 대상으로 한 강연을 계기로 이 같은 결론에 도달했다고 전했습니다.최 회장은 "그 이후에는 이론에 그치지 않고 실천으로 옮기려고 내가 이끄는 SK그룹도 일본에 대한 투자를 늘렸다"며 "6∼7년 전부터는 구상을 본격화해야 한다고 생각해 일본의 경제 단체를 찾아가 회합과 논의를 계속하고 있다"고 덧붙였습니다.최 회장은 한일 경제 공동체 추진 과정에서 생길 수 있는 제약에 대해서는 제도적 차이 등을 꼽으면서도 "예전에는 양측 모두에게 정치적 반감이 있었지만, 특히 젊은 세대들 사이에서 서로에 대한 호감도가 높아지고 있다"고 말했습니다.또 과거 아베 신조 정권 당시 일본이 한국을 상대로 시행한 반도체 핵심 소재 수출관리 강화 조치와 관련해서는 "지금은 거의 무효가 된 과거의 이야기"라고 일축했습니다.최 회장은 "서로 보복해 봤자 누구에게도 이익이 되지 않는다는 교훈을 얻었다고 생각한다"며 "그런 일은 피해야 한다고 양국 정치인들도 생각하고 있을 것이다. 특히 경제인들 사이에서 그런 생각이 강하다"고 설명했습니다.중국과의 관계와 관련해서는 "규모가 큰 이웃 국가로서 그 존재를 빼고 생각할 수는 없다"면서도 "정치적인 측면이 아니라 거리상 측면에서 한국은 중국보다 일본에 가깝게 있어야 한다는 점을 강조하고 싶다"고 말했습니다.이어 "한일이 협력한다고 해도 중국을 능가하거나 위협할 규모가 되는 것은 아니다"라며 "한일이 시너지를 낼 수 있는 체제가 만들어진다면 오히려 중국과의 관계를 구축하는 데도 이점이 생기고 성장을 촉진하며 비용을 낮출 수 있게 될 것"이라고 덧붙였습니다.일본에 대한 투자 계획과 관련해서는 먼저 반도체 분야에서 한일 양국이 상호 보완 관계에 있다고 전제한 뒤 "AI붐으로 인해 반도체 공급이 부족하고 이러한 상황이 길어질 가능성이 있다"고 진단했습니다.이어 "SK하이닉스는 한국 내에서 투자 계획을 많이 세우고 있지만 그래도 부족하다"며 "전 세계에서 반도체 공장을 건설할 수 있는 토지·전력·인재·생태계가 있는 장소를 검토 중이다"고 말했습니다.그러면서 "어디를 우선시하고, 어떤 방식으로 진행할지 조만간 결론이 날 것"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)