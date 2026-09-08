위고비 맞은 사람 살펴보니…"우울 장애 위험 3.4배"

▲ 위고비와 삭센다

비만 치료제 '위고비'를 체중 감량 목적으로 사용한 사람에게서 우울·불안 등의 정신건강 문제와 위장관 이상 위험이 사용하지 않은 사람보다 높게 나타났다는 국내 연구 결과가 나왔습니다.8일 국제학술지 '당뇨병·비만과 대사'(Diabetes, Obesity and Metabolism) 최신호에 따르면 성균관대 약대 신주영 교수와 아주대 의대 박래웅 교수 공동 연구팀은 국내 13개 병원의 전자의무기록을 이용해 체중 감량 목적으로 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 약물을 사용한 성인의 안전성을 분석해 이같이 밝혔습니다.연구 대상 약물은 위고비의 주성분인 '세마글루타이드'와 삭센다의 주성분인 '리라글루타이드'입니다.자료는 2018년 3월부터 2025년 9월까지 국내 2·3차 의료기관의 전자의무기록이 쓰였습니다.세마글루타이드의 경우 국내 출시 시점이 늦은 점을 고려해 2024년 10월부터 2025년 9월까지 5개 병원의 자료만 사용했습니다.분석은 세마글루타이드 사용자 2천357명과 비사용자 2만2천601명, 리라글루타이드 사용자 6천953명과 비사용자 6만8천1명을 각각 비교하는 방식으로 이뤄졌습니다.이 결과 세마글루타이드 사용자는 비사용자보다 전체 정신질환 발생 위험이 2.02배 높았습니다.세부적으로 불안장애 위험은 2.39배, 우울장애 위험은 3.42배였습니다.위와 장의 움직임이 떨어지거나 막히는 '위장관 운동장애·폐색' 위험도 3.91배 높게 나타났습니다.연구팀은 결과가 특정 분석 방법에 따라 달라지는지를 보기 위해 비만 관련 기준을 충족한 사람만 따로 분석하고, 다른 비만치료제 사용의 영향을 배제하거나 세마글루타이드를 두 차례 이상 처방받은 사람으로 제한하는 등 여러 방식으로 재분석했습니다.이런 분석에서도 정신질환과 불안·우울장애, 위장관 운동장애·폐색의 위험 증가 경향은 유지됐습니다.삭센다도 마찬가지로 정신건강과 관련한 비슷한 신호가 관찰됐습니다.리라글루타이드 사용자는 비사용자보다 전체 정신질환 위험 1.66배, 불안장애 위험 1.68배, 우울장애 위험 1.51배로 각각 추산됐습니다.췌장·담도질환 위험은 1.33배, 췌장염·담관염·담석증을 묶어 분석한 위험은 1.40배였습니다.이번 연구에서 특히 눈길을 끄는 것은 정신건강 문제입니다.그동안 GLP-1 계열 비만치료제와 우울증 등 정신건강 문제의 연관성을 두고 연구 결과가 엇갈려왔습니다.일부 실제 진료자료를 이용한 관찰연구에서는 정신질환 위험 증가가 나타났지만, 무작위 임상시험에서는 위약과 비교해 정신과적 이상 반응이 증가한다는 뚜렷한 증거가 확인되지 않았습니다.연구팀은 임상시험과 달리 실제 진료 현장에는 정신건강에 취약한 환자 등 다양한 특성을 가진 사람들이 포함되는 만큼 기존 임상시험에서 충분히 드러나지 않았던 문제가 포착됐을 가능성이 있다고 설명했습니다.GLP-1 수용체가 뇌를 포함한 중추신경계에 널리 분포해 기분과 행동에 영향을 미칠 가능성도 제시했습니다.다만 이번 연구에서 자해나 자살 사고가 세마글루타이드 사용자에게서 증가했다는 결과는 나오지 않았습니다.위장관 이상은 GLP-1 계열 약물의 작용 원리와도 맞닿아 있습니다.GLP-1 계열은 위에서 음식물이 빠져나가는 속도를 늦춰 포만감을 오래 유지하도록 하는데, 이 과정에서 위장관 운동에도 영향을 미칩니다.연구팀은 이런 특성이 세마글루타이드 사용자에게서 관찰된 위장관 운동장애·폐색 위험 증가를 설명할 수 있다고 봤습니다.리라글루타이드에서 관찰된 췌장·담도질환 역시 GLP-1 계열 약물이 담낭 배출을 늦추고, 빠른 체중 감소 과정에서 담석 형성에 영향을 미칠 가능성이 있다는 분석입니다.다만, 연구팀은 이번 결과를 위고비나 삭센다가 우울증이나 장폐색을 직접 유발한다는 의미로 해석해서는 안 된다고 선을 그었습니다.연구팀은 "GLP-1 수용체 작용제는 여전히 효과적인 체중 감량 치료제"라면서도 "이번 결과는 환자를 신중하게 선택하고 치료 과정에서 이상 반응을 더욱 면밀하게 관찰할 필요성을 보여준다"고 평가했습니다.이어 "향후 이번 관찰 결과를 재확인하고 체중 변화 자체의 영향과 어떤 특성을 가진 환자가 부작용에 더 취약한지를 규명하는 추가 연구가 필요하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)