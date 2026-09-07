중앙분쟁조정위, 새만금신항 매립지 관할 군산시로 결정

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▲ 새만금신항계획평면도

군산·김제·부안이 관할권을 두고 맞붙은 새만금신항 일부 매립지의 관할 지방자치단체가 전북특별자치도 군산시로 결정됐습니다.행정안전부는 지방자치단체 중앙분쟁조정위원회(중분위)가 7차례 심의 끝에 새만금신항 개발사업 해상 매립지와 방파제 등 매립지의 관할 지자체를 군산시로 만장일치 의결했다고 밝혔습니다.이번에 관할이 결정된 곳은 새만금의 산업 경쟁력을 강화하고 환황해권 거점항만을 육성하기 위해 건설되는 새만금신항의 일부 매립 완료 구간입니다.해당 매립지는 항만 접안시설과 관리부두, 진입도로, 방파제 등 항만시설과 어선보호시설로 이용될 예정입니다.매립지 관할 결정은 지방자치법 제5조에 따라 매립면허관청이나 관련 지자체장의 신청으로 시작됩니다.신청에 이의가 없으면 행안부 장관이 신청 내용에 따라 결정하고, 지자체 간 이견이 있으면 지자체 중분위의 심의·의결을 거쳐 결정합니다.앞서 군산지방해양수산청장은 올해 1월 행안부에 매립지 관할 결정을 신청했습니다.이후 군산시와 김제시, 부안군이 관할 결정에 대한 의견을 제출하면서 지난 2월 중분위의 심의가 시작됐습니다.중분위는 총 7차례 심의와 1차례 현장 방문을 거쳐 관할 문제에 이견을 가진 3개 시·군 단체장, 부단체장, 관계 공무원의 의견을 청취했습니다.새만금신항 관리청인 해양수산부와 군산지방해양수산청, 새만금개발청, 전북특별자치도 등 유관기관의 의견도 들었습니다.중분위는 신규 토지의 효율적 이용과 인근 지역과의 연접관계, 자연지형 및 인공 구조물의 위치, 행정 효율성과 주민 생활의 편의성, 매립으로 상실하는 이익 등 기존 대법원 판결에서 제시한 고려 사항을 종합적으로 검토해 해당 매립지 관할 지자체를 군산시로 만장일치 의결했습니다.중분위는 이례적으로 새만금 인접 지역 간 대립을 지양하고 협의와 협력을 통해 새만금이 우리나라 글로벌 신산업 중심지로 성장할 수 있기를 바란다는 당부의 뜻을 남겼습니다.행안부가 결정 결과를 관계 지자체에 통보하면 해당 지자체는 매립지 준공검사를 거쳐 지적공부에 등록·관리하게 됩니다.결정에 이의가 있는 지자체는 결과를 통보받은 날부터 15일 내 대법원에 소송을 제기할 수 있습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)