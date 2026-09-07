미 고용 서프라이즈에도…환율 1년 11개월 만에 1,330원대

▲ 7일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 원/달러 환율은 오전 8시47분 하나은행 고시 기준 달러당 1347.00원을 기록했다.

미국 고용 지표가 시장 전망을 상회한 가운데 원/달러 환율은 1년 11개월 만에 1,330원대로 내려갔습니다.오늘(7일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 30분께 1,338.5원을 기록했습니다.전 거래일 오후 3시 30분 기준가(1,350.4원)보다 11.9원 내렸습니다.환율은 1,347.8원에서 거래를 시작해 오전 9시 이후 낙폭을 확대하고 있습니다.1,340원 밑으로 내려온 이후에는 1,336원대로 저점을 더욱 낮췄습니다.환율이 1,330원대로 하락한 것은 2024년 10월 4일(1,331.3원) 이후 1년 11개월 만입니다.최근 고점인 7월 1일(1,559.2원)과 비교하면 두 달 만에 220원 넘게 하락했습니다.미국 고용 지표가 시장 예상치를 웃돌았음에도 원화 강세가 꺾이지 않고 있습니다.4일(현지시간) 발표된 미국의 8월 비농업 고용은 전월 대비 16만 2천 명 증가하며 5만 3천 명 증가를 내다본 전문가 예상치를 크게 웃돌았습니다.이에 이달 미국 금리 인상 전망이 다시 우세해지며 달러화가 강세를 보였으나 원/달러 환율은 크게 반응하지 않았습니다.반도체 기업이 벌어들인 달러화를 지속해서 환전하는 등 수출업체의 달러화 매도 물량이 계속해서 나오고 있어 수급상으로 여전히 원화 강세 요인이 압도하고 있는 분위기입니다.지난주에도 1,350원대와 1,340원대가 잇따라 무너지면서 심리적 지지선이 좀처럼 형성될 틈이 생기지 못하는 모양새입니다.수입업체의 결제수요가 뚜렷하게 회복하지 않으면 이날 원/달러 환율은 더욱 하락할 가능성도 있습니다.같은 시각 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 99.098로, 0.105 상승했습니다.원/엔 재정환율은 100엔당 859.50원으로, 5.12원 하락했습니다.엔/달러 환율은 155.831엔으로 0.354엔 내렸습니다.(사진=연합뉴스)