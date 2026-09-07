목 졸라 기절시키곤 "한숨 재워라"…방송에 고스란히

▲ 목 조르는 방송 장면

폭력조직원 출신인 격투기 선수가 유튜브 방송 중 출연자의 목을 졸라 기절하게 한 뒤 방치해 경찰이 수사에 나섰습니다.인천 서부경찰서는 상해 혐의로 격투기 선수인 A(36) 씨를 수사하고 있다고 오늘(7일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 오전 4시 인천시 서구 청라동 오피스텔에서 20대 남성 B 씨의 목을 이른바 '길로틴 초크' 기술로 졸라 기절하게 했습니다.그는 당시 B 씨가 머리 뒷부분을 바닥에 강하게 부딪힌 뒤 의식을 잃었으나, 양쪽 뺨을 손으로 때린 뒤 "한숨 재워라"라고 말하며 방치했습니다.그의 폭행 장면은 유튜브 라이브 방송으로 고스란히 송출됐고, 누리꾼들은 "119 불러야 하는 거 아니냐", "선수가 일반인에게 기술을 걸면 안 된다" 등 글을 올렸습니다.해당 영상을 접한 경찰은 수사에 착수해 A 씨를 입건했으며, 피해자 측과 접촉하면서 추가 조사를 이어갈 방침입니다.B 씨는 현재 병원에서 입원 치료를 받고 있으며, 신체 일부 마비 증상을 보인 것으로 파악됐습니다.B 씨는 해당 유튜브 방송 시청자로 유튜버와 연락하던 중 해당 오피스텔에 찾아가게 된 것으로 전해졌습니다.A 씨는 앞서 경찰이 관리하는 폭력조직 소속이었으나 현재는 관리 대상에서 해제된 상태인 것으로 알려졌습니다.경찰 관계자는 "피해자 상태를 보면서 수사를 진행할 계획"이라며 "유튜브 방송 당시 주변에 있던 사람들의 범행 공모 여부도 확인할 것"이라고 말했습니다.(사진=유튜브 방송 갈무리, 연합뉴스)