뉴욕 한복판에 노조 광고?…15초짜리 영상엔

이번에는 뉴욕 한복판 노조 광고에 대한 내용입니다.



미국 뉴욕 명소죠.



타임스퀘어 전광판에 광고가 등장해서 눈길을 끌었는데요.



삼성전자 노조의 광고입니다.



삼성전자의 완제품 사업을 맡고 있는 디바이스경험 부문 중심의 동행 노조는 현지시간 5일 0시부터 매시 35분마다 타임스퀘어 전광판에 이렇게 광고를 게시했습니다.



15초 분량 영상인데요.



'위대한 제품은 사람으로부터 시작됩니다. 우리도 아직 여기 있습니다'라는 메시지가 이렇게 영어로 담겼습니다.



노조 측은 AI 전환을 명분으로 내세운 인력 효율화를 멈춰야 한다고 사측에 요구를 해왔는데요.



특히 최근 노사가 합의한 임금협상 과정에서 디바이스경험 부문이 소외됐으며 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션 부문과의 보상 격차가 지나치게 크다고 주장하고 있습니다.



이에 삼성전자 측은 AI 전환을 명분으로 인력 효율화를 한다는 노조의 주장은 전혀 사실이 아니라고 반박했습니다.



(화면출처 : 삼성 동행노조)