홍지선, '영끌 주택구입' 지적에 "시세차익 목적 아냐"

▲ 홍지선 국토교통부 장관 후보자

홍지선 국토교통부 장관 후보자는 오늘(5일) 자신이 주택담보대출에 더해 처가 돈까지 빌려 '영끌'로 서울 아파트를 구입했다는 야당 지적에 "안정적 실거주를 위한 것으로 시세차익 목적이 아니다"라는 취지로 설명했습니다.홍 후보자는 이날 언론에 배포한 설명자료에서 "해당 아파트는 현 정부 출범 전인 2025년 3월 남양주 부시장 재직 당시 실거주 목적으로 매입한 것으로 이후 실제 거주하고 있다"고 밝혔습니다.앞서 국민의힘 김은혜 의원실은 홍 후보자가 2025년 5월 서울 구로구 신도림동의 한 아파트를 배우자와 공동명의로 10억500만원에 매수하는 과정에서 홍 후보자는 주담대를 통해 3억6천700만원을, 그의 배우자는 어머니로부터 1억7천만원을 빌려 조달했다고 밝혔습니다.김 의원실은 현재 해당 아파트 시세가 14억1천만원 수준으로, 홍 후보자가 4억6천만원대 현금으로 아파트를 구입해 1년여 만에 4억원대 시세차익을 거뒀다며 이는 '영끌 매수'에 해당해 과도한 대출을 규제하는 현 정부의 부동산 정책 기조와 배치된다고 지적했습니다.이에 홍 후보자는 자신이 2021년 5월부터 영등포구 당산동에서 전세로 생활했다며, 자신의 근무지인 남양주와 배우자의 직장이 있는 인천 서해구까지 출퇴근 거리 등을 고려해 종전 생활권에서 멀지 않은 신도림 아파트를 매입했다고 설명했습니다.홍 후보자는 "해당 주택 매입은 맞벌이하는 아내와 안정적 실거주를 위해 주거 이전 과정에서 이뤄진 것으로, 시세차익을 목적으로 한 주택 매입과는 성격이 다르다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)