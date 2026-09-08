월 7조 매출 찍는 앤트로픽 상장 임박…나도 주주가 되어볼까? [스프]

⚡ 스프 핵심요약



앤트로픽은 IPO를 통해 1천억 달러 규모의 자금 조달을 목표로 하고 있으며, 이는 스페이스X를 넘어서는 역대급 기업 가치 평가를 기대하게 합니다.



기업 고객 비중 확대와 안드레이 카파시 등 핵심 인재 영입으로 실적을 가파르게 개선했으나, 최상위 모델의 낮은 판매량과 데이터 센터에 대한 대중의 부정적 인식은 주요 위험 요소입니다.



비용 대비 효율성이 낮은 최상위 모델의 한계와 저렴한 오픈형 모델의 시장 점유율 상승은 향후 앤트로픽의 사업 모델이 변화할 가능성을 시사합니다.

스페이스X 뛰어넘는 앤트로픽? 세상을 뒤흔들 IPO 올까?

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월 7조 넘는 매출 찍는 앤트로픽... 매출로 증명한다

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앤트로픽이 넘어야 할 산? 화력발전소보다 싫은 데이터센터

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참고자료

- Anthropic | YouTube

- Andrej Karpathy(@karpathy) | X

- Anthropic confidentially submits draft registration statement for proposed initial public offering | Anthropic

- August 2026 Ramp AI Index: Cracks in the AI Thesis | Ramp Economics Lab

- AI Model Leaderboards: Open vs. Closed Token Volume | Vercel AI Gateway

- Americans' Openness to Data Centers Has Kept Declining | Heatmap Pro·Embold Research

- Institutions of Democracy Survey: Opposition to Local Data Centers | University of Pennsylvania Annenberg Public Policy Center

- Anthropic Bankers Pitch $100 Billion I.P.O. at Roughly $2 Trillion Valuation | The New York Times

- Jalapeño's first results show industry-leading speed and efficiency in AI inference | OpenAI



글 : 안혜민 디자인 : 안준석 인턴 : 신연성

스페이스X에 이어 이번엔 앤트로픽의 상장 이야기가 솔솔 들려오고 있습니다. 지난 스페이스X 상장 때도 어마어마한 자금이 몰렸는데, 앤트로픽은 그 기록마저 뛰어넘을 수 있다는 얘기가 나오고 있어요. 과연 어떤 근거로 그런 자신감을 내비치는 걸까요? 오늘 오그랲에서는 앤트로픽 상장 이야기를 준비했습니다. 어떤 강점을 바탕으로 상장에 나서는지, 또 우리가 눈여겨봐야 할 약점은 어떤 지점인지 다양한 데이터와 그래프를 통해 살펴보겠습니다.지난 6월 1일 앤트로픽은 미국 증권거래위원회에 비공개 서류를 제출하면서 IPO 첫 발을 뗐습니다. 그리고 최근 들어서 앤트로픽의 상장이 임박했다는 보도들이 연이어 나오고 있어요. NYT에서는 앤트로픽의 기업공개를 주관하는 투자은행들이 최근 예비 투자자들과 사전 미팅을 진행했다고 보도했더라고요.미국 주식 시장에 상장하려면 크게 3가지 단계를 거쳐야 합니다. 일단 상장 업무를 총괄할 투자은행을 선정해서 회사의 재무 상태를 검토하는 과정이 필요합니다. 그다음으로 미국 증권거래위원회에 증권신고서를 제출하는 단계가 있죠. S-1이라고 불리는 서류에는 회사가 어떤 비즈니스 모델을 갖고 있는지, 또 재무제표 상태는 어떠한지가 담겨 있어요. 이 서류를 제출한 뒤엔 대중에게 공개해 검증을 받죠. 그리고 마지막으로 최종 공모가를 확정하고 상장되면 거래를 할 수 있게 되는 겁니다.지금 앤트로픽은 증권신고서를 제출했지만 아직 대중에게 공개하지 않은 채 예비 투자자들을 만나 설명하는 단계예요. 그런데 이 사전 미팅에서 IPO를 통한 자금 조달 목표액을 무려 1,000억 달러 수준으로 제시했다는 얘기가 들려오고 있어요. 이게 얼마나 대단한 숫자인 건지 그래프를 통해 살펴보도록 하겠습니다.블룸버그에서 공개한 글로벌 상위 100개 상장사의 자료입니다. X축은 상장 시점, Y축은 IPO 당시 조달한 금액의 규모를 나타내죠. 각각의 원의 크기는 기업들의 시가 총액이고요. 지난 6월에 스페이스X가 857억 달러를 조달했고, 상장 당일에 시가총액 2조 1,000억 달러를 넘겨버렸어요.여기에 앤트로픽의 목표액을 얹어보면 이렇게 됩니다. 1,000억 달러 자금 조달로 단숨에 지난 스페이스X의 기록을 넘겨버리는 거죠. 만약 이대로 공모가 성사되면 앤트로픽의 기업 가치는 스페이스X처럼 2조 달러에 달할 것으로 예상되고 있어요.사실 앤트로픽은 여태껏 투자 라운드 때마다 엄청난 투자금을 유치해 왔습니다. 투자 라운드는 스타트업이 점점 성장하면서 여러 단계에 걸쳐 진행하는 지분 투자 과정을 의미합니다. 최초로 시드머니가 투자된 이후에 시리즈 A를 거쳐 시리즈 B, 시리즈 C 이런 식으로 이어지는 거죠.그런데 관련 기사들을 보면 이렇게 시리즈가 이어져 올 때마다 기업 가치도 공개되는 걸 볼 수 있습니다. 왜냐하면 해당 라운드마다 투자자들이 '이 기업을 얼마짜리로 보고 투자했는지'를 제시하기 때문이죠. 그게 바로 기업가치인 거고요. 특히 2025년 이후 진행된 투자 라운드를 거치면서 앤트로픽은 투자 규모와 기업가치를 크게 늘려왔어요.작년 3월에 있었던 시리즈 E에서 앤트로픽은 35억 달러를 투자받았습니다. 그다음인 시리즈 F에선 130억 달러, 시리즈 G에서는 300억 달러, 올해 5월의 시리즈 H에선 무려 650억 달러를 투자받았죠. 더 놀라운 건 그때마다 앤트로픽의 기업가치는 훨씬 더 빠르게 커졌다는 겁니다. 시리즈 E 당시의 기업가치는 615억 달러였습니다. 하지만 시리즈 H에선 9,650억 달러로 상승해 15개월 만에 무려 15배가 넘는 가치 평가를 받게 된 겁니다.이런 지표에 자신감을 얻은 걸까요? 앤트로픽은 최근 자사의 잠재 시장 규모를 30조 달러 이상으로 제시할 거라는 보도까지 나왔습니다. 30조 달러면 우리나라 돈으로 4경이 넘는 금액입니다. 상장을 앞두고 기술 스타트업들은 투자자들에게 이른바 총유효시장을 추산해 제시하곤 합니다. 총유효시장은 만약 기업이 시장을 100% 장악했을 때 이론적으로 거둘 수 있는 연간 매출 규모를 말합니다. 앤트로픽이 하는 AI 영역이 단순히 소프트웨어 시장이 아니라 인간이 하는 대부분의 업무를 대신할 수 있는 기술이라 생각하고 계산한 거죠.이 숫자는 과거 스페이스X가 내놓았던 28조 5,000억 달러를 뛰어넘는 수치입니다. 물론 30조 달러라는 규모를 두고 과연 현실성이 있는 건지 설왕설래가 이어지고 있긴 합니다. 미국의 대표적인 IT 미디어인 The Verge 커뮤티니에는 앤트로픽이 일론 머스크보다 더 망상적이라고 비꼬는 글도 올라왔죠.반면 앤트로픽이 이렇게 공격적으로 시장 전망을 내놓은 이유도 분명 있습니다. 왜냐하면 워낙 최근에 앤트로픽의 실적이 가파르게 성장했기 때문이죠. 지금부터는 그 이야기를 조금 더 해보겠습니다.앤트로픽이 가장 믿는 구석은 지금 앤트로픽의 매출과 실적입니다. 주요 투자자들에게 공개한 최근 앤트로픽의 매출은 사실 말도 안 되게 좋거든요. 오그랲 세 번째 그래프입니다.월에 번 매출을 1년 기준으로 환산한 연 환산 매출로 그래프를 그려봤습니다. 연초만 하더라도 약 90억 달러 수준이었는데, 올해 5월에는 오픈AI를 역전하고 470억 달러를 기록하며 5배 이상 증가했어요. 최근 7월을 살펴보면 거기서 또 200억 달러 가까이 늘어난 650억 달러를 기록했죠. 연간환산매출이 650억 달러면 한 달에만 앤트로픽이 54억 달러, 그러니까 우리 돈으로 7조 6,000억 원 넘게 번 겁니다. 우리나라 문화체육관광부의 올해 예산이 7조 8,555억 원인데, 이 정도 규모의 돈을 앤트로픽은 단 한 달 만에 번 겁니다.앤트로픽이 이렇게나 많은 돈을 벌 수 있는 이유는 뭘까요? 바로 일반 소비자가 아닌 토큰을 많이 쓰는 기업과 개발자 고객을 꽉 잡고 있기 때문입니다. 앤트로픽은 클로드 코드의 기술력을 바탕으로 기업 고객을 확보하는 전략을 써 왔습니다. 올해 초 2월 기준으로 앤트로픽에 연간 100만 달러 넘게 쓰는 기업이 500곳 정도로 집계됐는데, 4월에는 1,000곳으로 2배 증가할 정도죠. 실제 데이터를 보더라도 앤트로픽이 기업 고객들을 얼마나 잘 잡고 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 미국 기업들이 주요 AI 회사의 서비스 및 토큰을 얼마나 결제하고 있는지 그래프를 통해 살펴보겠습니다.2023년부터 현재까지의 상황입니다. 초반엔 오픈AI 비율이 압도적이죠? 하지만 올해 들어 앤트로픽의 상승세가 압도적입니다. 지금은 전체 AI 회사들 가운데 앤트로픽이 43.5%로 1위입니다. 압도적 1위였던 오픈AI는 39.7%로 떨어졌고요.이런 흐름을 이어나가기 위해선 당연히 기술력이 뒷받침되어야겠죠? 그래서 앤트로픽은 최근까지도 인재 영입이라던가 기술 투자에 진심 모드입니다. 그중에서도 가장 주목할만한 지점으로 보이는 건 개인적으로 안드레이 카파시의 영입입니다.오늘날 AI 기술 시장에 가장 영향력이 높은 사람은 누구일까요? 샘 올트먼? 다리오 아모데이? 일론 머스크? 데미스 허사비스? 물론 이런 테크 리더들의 영향력은 당연히 압도적일 겁니다. 하지만 AI 기술을 개발자들에게, 또 대중들에게 전파하고 이해시키는 영역에서는 안드레이 카파시가 1등이라고 생각합니다.안드레이 카파시는 오픈AI 창립 연구원으로 참여해서 초창기 모델의 기초를 닦았습니다. 이후엔 일론 머스크의 요청으로 테슬라에 합류해서 오토파일럿을 총괄하며 자율주행을 구현했죠. 이렇게 개발 능력도 뛰어나지만 그보다도 대단한 건 커뮤니케이션 능력입니다. AI 연구와 실제 대규모 시스템을 운영하면서도 자신의 지식을 다른 개발자들에게 전달하는 능력이 대단히 뛰어나요.'바이브 코딩'이라는 단어도 안드레이 카파시의 입에서 등장했고요. 개인의 지식을 아카이브하고 AI 모델이 활용할 수 있도록 하는 'LLM 위키' 역시 카파시의 말 한마디로 개발자들 사이에 유행이 되었죠. AI 에이전트가 인간의 개입 없이 자율적으로 밤새 돌아가는 '오토리서치'라는 말도 마찬가지입니다. 즉 현시점, AI 개발자들의 문화와 언어를 형성하는 데 엄청난 영향력을 가진 인물을 앤트로픽이 영입한 거죠.앤트로픽에 합류한 카파시는 자신이 이름 붙인 '오토리서치'를 확장해서 모델 개선에 적용해 연구를 하고 있습니다. 기존엔 인간이 LLM 개발에 하나하나 손을 봐 조정하고 개선했다면, 이제는 AI가 알아서 하도록 하는 거죠. 최첨단 AI 모델이 새로운 가설을 설정하고, 그 가설을 검증하기 위해 코드를 작성하고, 실험하고 분석해 더 나은 AI 모델을 만드는 이른바 '재귀적 자기 개선'. 이 메커니즘을 완성시키기 위해 안드레이 카파시는 앤트로픽에서 연구를 진행하고 있습니다.또 다른 한 명의 영입도 주목할 필요가 있는데요. 주인공은 바로 구글 출신의 아미르 살렉입니다. 아미르 살렉은 구글의 자체 AI칩인 TPU 프로그램의 핵심 인물로, TPU 1세대부터 7세대까지 이끈 인재죠. 업계에서는 아미르 살렉의 영입이 앤트로픽의 자체 칩 개발 방향 자체를 바꿀 수 있다는 전망도 하고 있어요.사실 주요 AI 모델 경쟁사 가운데 앤트로픽만 칩 경쟁에서 빠져 있었어요. 구글은 TPU를 가지고 열심히 모델 개발에 나서고 있고, 오픈AI도 자체 설계한 '할라피뇨'가 최근 엔비디아 칩보다 추론 영역에서 빠르고 효율적이라는 성적표를 받기도 했죠. 그런데 이번에 아미르 살렉의 영입으로 앤트로픽이 갖고 있던 약점을 지울 수 있게 된 겁니다.돈도 잘 벌고, 약점도 지우고 있다면 상장 직후에 투자하면 우리 모두 다 부자가 될 수 있는 걸까요? 섣불리 판단하긴 어렵습니다. 물론 현재 압도적인 지표를 보여주고 있는 앤트로픽이지만 그렇다고 마냥 꽃길만 걸을 거라고 예측하기는 어렵거든요. 지금 앤트로픽의 가장 큰 고민은 큰돈 들여 힘들게 만든 최상위 모델이 잘 팔리지 않는다는 겁니다.앤트로픽의 최상위 모델 페이블5가 지난 6월 10일에 공개된 이후, 앤트로픽 모델별 사용량을 나타낸 겁니다. 페이블5의 사용량은 구매 토큰 기준으로 전체의 6% 지출액 기준으로는 11.4%에 불과합니다. 워낙 페이블5 토큰 값이 비싸다 보니 지출액 비중이 높게 나온 거지, 실상은 상당히 미미한 겁니다.지금까지의 앤트로픽의 비즈니스는 이런 식으로 돌아갔습니다. 엄청난 돈을 투자해서 더 강력한 모델을 개발합니다. 새로운 모델을 공개하면 고객들이 비싸지만 성능 좋은 최고급 모델을 사용하기 위해 우르르 몰리죠. 최고급 모델로 또 큰돈을 번 앤트로픽은 투자비를 회수하고 그걸 바탕으로 다시 또 더 큰 모델을 개발해 왔어요.하지만 이번 페이블5에서는 '성능이 높아지면 고객들이 따라온다'가 작동하지 않았습니다. 왜냐하면 너무 비쌌거든요. 게다가 사용자 입장에서도 대부분의 업무는 이전 모델로도 충분히 처리할 수 있기 때문에 굳이 옮겨갈 필요가 없었던 거죠. 이제 특별한 상황이 아니라면 압도적 성능의 프런티어 모델이 더 이상 필요하지 않을 수 있다는 겁니다. 더 싼 예전 모델, 아니면 훨씬 더 저렴한 중국 모델을 사용하고도 충분한 생산성을 확보할 수 있으니까요.만약 이런 상황이 반복된다면 앤트로픽의 투자자들은 당연히 신경 쓰일 수밖에 없겠죠. 컴퓨터 비용은 계속 증가하지만, 모델 판매로 버는 비용은 지지부진할 테니까요. 게다가 오픈형 모델들이 프런티어 모델을 따라오는 시점이 점점 빨라진다면요? 이미 저렴하고 효율성 좋은 오픈웨이트 모델의 채택은 대세가 되어가고 있습니다.지난 6월 말에는 전체 토큰 점유율 가운데 오픈웨이트 모델이 차지하는 비율이 28.4%에 불과했지만, 8월에는 그 수치가 62.0%로 크게 상승했거든요. 일각에서는 이런 흐름이 계속 반복된다면 프런티어 모델 개발의 사업 방식이 바뀔 수도 있다는 얘기까지 나옵니다. 수십 억 달러를 들인 최고급 모델로 돈을 벌기보다는, 앞으로는 자사의 기술력을 뽐내는 쇼케이스에 가까워질 가능성도 있다는 거죠.여기에 더해 AI와 AI 데이터센터에 대한 대중들의 부정적 인식 역시 주목할 지점입니다. 아예 앤트로픽은 IPO 투자설명서에 대중들의 반발 여론을 주요 사업 위험요인으로 명시할 방침으로 알려졌어요. 물론 일각에서는 이런 부정적 여론을 부추긴 건 다름 아닌 앤트로픽의 수장, 다리오 아모데이라는 얘기도 있습니다. 워낙 아모데이가 그동안 AI 위험성에 대한 이야기들을 많이 해왔으니까요.사실 미국 내에서 AI에 대한 부정적 인식은 일부가 아닌 주요 여론으로 떠오르고 있습니다. 원자력발전소나 석탄 화력발전소보다 AI 데이터센터가 들어오는 걸 더 꺼릴 정도니까요. 심지어 석탄 화력발전소가 들어와도 좋다는 응답이 데이터센터 찬성의 두 배에 달합니다.물도 더 쓰고, 환경 오염도 더 심한 시설을 더 반기는 이유는 뭘까요? 그래도 석탄 화력발전소는 마을에 들어오면 일자리는 만들어 준다는 겁니다. 하지만 데이터센터는 고용 효과도 적고, 업계에서 주구장창 얘기했듯이 AI가 일자리를 대체한다고 하니 반길 이유가 없죠.게다가 전기세 인상 문제도 있습니다. 데이터센터가 워낙 엄청난 전기를 사용하기 때문에 센터가 들어설 지역에는 추가로 전력 인프라를 건설해야 합니다. 하지만 미국 규정상 전력 인프라 비용은 해당 지역의 모든 가입자들이 나눠서 분담해야 하죠. 내가 쓰지도 않은 전기 때문에 전기 요금이 오르는 상황이 발생하는 겁니다. 이렇게 부정적인 인식이 커지자 기업들도 대응 방안 마련에 고심하고 있습니다. 마이크로소프트는 연초부터 데이터센터로 발생하는 추가 전기요금을 주민들에게 전가하지 않겠다고 약속하기도 했죠.정치권에서도 신속히 태세전환에 나서고 있습니다. 사실 양당에서는 데이터센터 반대 여론을 일부 '급진주의자'의 주장으로만 치부해 왔어요. 하지만 부정적 여론이 점점 커지자 양당 모두 앞다퉈서 규제와 개발 제한을 주장하고 있죠.지표만 보면 앤트로픽의 상장은 화려한 데뷔가 될 것처럼 보입니다. 하지만 가장 강력한 모델이 가장 많이 팔리지 않는 역설, 그리고 AI 인프라를 향한 대중의 반발까지. 앤트로픽이 풀어야 할 숙제도 결코 가볍지 않습니다. 과연 앤트로픽의 상장은 꽃길이 될까요, 아니면 고난의 길이 될까요? 오늘 준비한 오그랲은 여기까지입니다. 긴 영상 끝까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.