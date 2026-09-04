코스피200 변동성 지수, 장중 40선 아래로…6개월여 만 최저

▲ 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.

'한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성 지수(VKOSPI)가 오늘(4일) 장중 40선 아래로 내려가며 반년 여 만에 최저 수준을 기록했습니다.오늘(4일) 오후 1시 56분 현재 VKOSPI는 전장보다 3.10포인트 급락한 39.32였습니다.VKOSPI가 장중 40선 아래로 내려온 건 올 2월 12일, 장중 39.13을 찍은 이후 6달여 만에 처음입니다.옵션시장이 예상하는 앞으로 한 달간의 증시 변동성을 보여주는 VKOSPI는 2010년 이후 평균 20 안팎이었습니다 그러나 올 초부터 급격히 고점이 높아져 코스피가 글로벌 반도체 초강세에 힘입어 사상 처음으로 7,000선을 넘어선 지난 5월에는 평균 68.78 수준으로 치솟았습니다.이후 같은 달 15일 지수가 8,000선을 돌파하고, 6월 18일에는 '9천피' 고지에 올라서며 VKOSPI는 지난 6월 29일 장중 97.99까지 올랐습니다.주된 원인으로는 극심한 투자 과열, 삼성전자와 SK하이닉스가 유가증권시장 시가총액의 절반 이상을 차지하는 극심한 시장 쏠림, 두 종목을 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지·인버스 상품 출시에 따른 변동성 증폭 등이 꼽힙니다.이후 글로벌 반도체 조정이 시작되면서 코스피는 7월 한 달 사이에만 20% 넘게 추락했지만, VKOSPI는 80선 위에서 고공행진을 이어가다가 금융당국이 지난 7월 말 단일종목 레버리지·인버스 상품에 대한 보완대책을 시행한 뒤에야 급격히 내리기 시작했습니다.당국은 단일종목 레버리지·인버스 상품 기본예탁금을 1천만 원에서 3천만 원으로 상향하고, 매도 대금이 실제 결제가 완료돼 현금이 입금되는 날 예탁금으로 인정되도록 했습니다.이에 6월 24일 한때 19조 4천429억 원까지 증가했던 단일종목 레버리지·인버스 상품 일일 거래대금은 지난달 말에는 5천억 원 수준까지 감소했습니다.글로벌 반도체 조정이 마무리 수순에 접어들고 순환매가 나타난 것도 국내 주식시장 변동성 완화에 영향을 미쳤을 수 있습니다.미국과 이란의 무력 충돌이 재격화하고 주요국 국채금리가 급등하는 등 잇단 악재에도, 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 영향으로 기타법인이 매일 1조 원대의 순매수를 지속하며 국내 주식시장 하단을 단단히 받치고 있는 상황도 배경으로 거론됩니다.(사진=연합뉴스)