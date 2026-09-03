괴산군 이색 홍보영상 '할머니의 이중생활' SNS서 화제 몰이

▲ 충북 괴산군이 공식 SNS 채널에 올린 홍보영상 '할머니의 이중생활'이 화제를 모으고 있다.

충북 괴산군이 공식 SNS 채널에 올린 홍보영상 '할머니의 이중생활'이 화제를 모으고 있습니다.오늘(3일) 군에 따르면 지난달 28일 괴산군 공식 인스타그램과 유튜브 채널에 'M4도 발라버린다는 아이오닉5N으로 기변한 82세 어르신'이라는 제목의 홍보영상이 게시됐습니다.공개 직후 관심이 쏠리면서 이틀 만에 인스타그램 기준 조회수 100만 회(현재 143만 회)를 돌파했습니다.괴산군 공식 SNS 개설 이래 단일 콘텐츠로는 역대 최고 조회수입니다.영상은 고령화 고장의 이미지를 역발상으로 활용, 어르신들이 활기차고 살기 좋은 괴산이라는 점을 알리기 위해 기획됐습니다.농촌 어르신의 반전 일상을 B급 감성으로 유쾌하게 풀어내면서 괴산댐, 무료농어촌버스, 무더위쉼터, 평생학습관, 문광저수지, 성불산 등 명소나 주요 시책을 소개했습니다.연풍면 신풍마을의 신 모(79) 노인회장이 주인공으로 출연했습니다.군은 지자체 홍보영상으로는 이례적으로 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용해 시각적 재미를 더했습니다.괴산군 공식 인스타그램은 이 영상 한 편으로 신규 팔로워 1천여 명을 확보했습니다.지난 5월 빨간맛페스티벌 홍보영상 '주접왕'(조회수 97만8천 회) 등 공무원들이 직접 출연한 숏폼 콘텐츠도 덩달아 주목받고 있습니다.군 관계자는 "괴산을 더욱 친근하게 인식시키기 위해 이색 숏폼 콘텐츠를 제작하게 됐다"며 "대중과 유쾌하게 소통할 수 있는 참신한 콘텐츠를 지속해서 선보일 것"이라고 말했습니다.(사진=괴산군 제공, 연합뉴스)