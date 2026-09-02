국내은행 부실채권 18.9조, 8년 만에 최대…기업여신 1조↑

이미지 확대하기

올해 6월 말 기업여신 부실채권 증가 영향으로 국내은행의 부실채권비율이 상승했습니다.금융감독원이 오늘(2일) 발표한 '2026년 6월 말 국내은행의 부실채권 현황'에 따르면, 국내은행 부실채권비율은 0.63%로 지난 3월 말(0.60%) 대비 0.03% 포인트(p) 올라갔습니다.부실채권 규모는 18조 9천억 원으로 지난 3월 말(17조 7천억 원)보다 1조 2천억 원 증가하며 2018년 6월(19조 4천억 원) 이후 8년 만에 가장 많았습니다.특히 기업여신 부실채권이 15조 2천억 원으로 전 분기보다 1조 원 늘어 전체 증가세를 이끌었습니다.이는 2019년 3월 이후 7년 3개월 만에 최대 규모입니다.가계여신은 1천억 원 늘어난 3조 4천억 원, 신용카드채권은 전 분기와 동일한 3천억 원으로 집계됐습니다.신규 발생한 부실채권은 전 분기보다 1조 7천억 원 증가한 7조 2천억 원으로 집계됐습니다.기업여신 신규부실이 5조 7천억 원으로 전 분기 대비 1조 6천억 원 증가했고, 가계여신 신규부실은 1조 4천억 원으로 1천억 원 늘었습니다.특히 중소기업의 신규부실이 4조 5천억 원으로 전 분기보다 1조 2천억 원 늘어난 반면, 대기업(1조 2천억 원)은 4천억 원 증가하는 데 그쳤습니다.2분기 중 부실채권 정리 규모는 6조 1천억 원으로 올해 3월 말보다 1조 7천억 원 증가했습니다.부문별로 기업여신 부실채권비율은 0.77%로 전 분기 대비 0.03% p 상승했습니다.2021년 3월 이후 가장 높은 수치입니다.같은 기간 대기업여신(0.53%)은 0.03% p, 중소기업여신(0.92%)은 0.04% p 각각 올랐습니다.중소법인은 1.08%로 0.05% p 올랐고, 개인사업자여신(0.67%)도 0.01% p 올라 상승세를 이어갔습니다.가계여신 부실채권비율은 0.01% p 상승한 0.33%로 나타났습니다.주택담보대출(0.22%)은 3월 말 수준을 유지했고, 기타 신용대출 등(0.67%)은 0.01% p 상승했습니다.신용카드채권 부실채권비율(1.88%)은 0.06% p 올랐습니다.대손충당금 잔액은 26조 9천억 원으로 전 분기보다 2천억 원 증가했으나, 대손충당금잔액을 부실채권으로 나눈 대손충당금 적립률은 142.9%로 같은 기간 7.5% p 하락했습니다.금감원은 "부실채권비율 장기평균과 은행권의 손실흡수능력을 감안했을 때 건전성은 양호하다"면서도 "일부 취약부문의 부실채권비율 상승세가 이어지고, 중동 상황 장기화와 국내외 금리 상승 가능성을 감안해 선제적 관리가 필요하다"고 밝혔습니다.(사진=금융감독원, 연합뉴스)