[자막뉴스] 5번 신고하고 스마트워치 찼는데…"이혼 소장 속 주소 노렸나" 참변

5차례에 걸쳐 가정폭력 피해를 경찰에 신고하고 스마트워치까지 받았던 30대 여성이 끝내 흉기에 찔려 숨졌습니다.



경찰은 피해자와 이혼 소송 중이던 30대 공무원 남편을 유력한 용의자로 지목하고 체포했습니다.



오늘(1일) 오전 7시 20분쯤 경기 광주시 한 다세대주택 외부 계단에 사람이 쓰러져 있다는 신고가 들어왔습니다.



피해자는 30대 여성 A 씨로, 흉기에 여러 차례 찔린 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다.



당시 A 씨의 곁에는 5살 딸도 함께 있었던 것으로 알려졌습니다.



딸도 손가락에 찰과상을 입어 응급처치를 받았습니다.



경찰은 A 씨의 남편을 유력한 용의자로 보고 추적해 오전 11시 40분쯤 수원시 장안구 소재 숙박업소에서 살인 혐의로 체포했습니다.



사건 현장 주변 CCTV 영상에는 모자를 착용한 용의자가 피해자에게 흉기를 휘두르고 오토바이를 타고 현장을 빠져나가는 장면 등이 담겨 있는 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 지난해 3월부터 최근까지 모두 5차례에 걸쳐 남편으로부터 가정폭력을 당했다며 경찰에 신고하거나 상담을 요청했던 것으로 확인됐습니다.



경찰이 지급한 스마트워치도 착용했는데, 다만 여성은 신고 때마다 남편에 대한 처벌은 원치 않는다는 뜻을 밝혔던 것으로 전해졌습니다.



이 과정에서 경찰은 올해 5월 자체적으로 수사를 진행해 남편을 가정폭력 혐의로 입건한 후 검찰에 송치하기도 했습니다.



이후 두 사람은 별거를 시작했고, 지난달부터는 이혼 소송에 들어갔던 것으로 나타났습니다.



A 씨는 소송 과정에서 주거지로부터 격리, 100m 이내 접근금지 등 법원의 임시보호명령 결정을 받기도 했습니다.



A 씨 남편은 이혼 소송 서류 송달 과정에서 소장에 있던 A 씨의 주소지를 보고 범행한 것으로 추정됩니다.



경찰은 남편을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)