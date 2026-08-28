고흐의 밤하늘을 서울에…'세계불꽃축제' 내달 5일 개최

<앵커>



매년 가을 서울의 밤을 화려하게 수놓는 여의도 불꽃축제가 다음 주 토요일 한강공원 일대에서 열립니다. 올해는 고흐의 별이 빛나는 밤에서 영감을 받은 불꽃쇼가 펼쳐지는데, 추석 연휴를 고려해 예년보다 개최 시기를 앞당겼습니다.



이번 주 서울 소식을 윤나라 기자가 소개합니다.



<기자>



형형색색의 불꽃들이 한강과 밤하늘을 수놓습니다.



매년 가을 열리는 서울 세계불꽃축제가 9월 5일 오후 1시부터 밤 10시까지 열립니다.



한화그룹이 사회공헌 활동으로 지난 2000년 시작한 불꽃축제는 내외국인 100만 명 이상이 즐기는 축제로 자리 잡았습니다.



'당신의 빛을 찾아서'를 주제로 열리는 올해 축제에는 한화와 미국, 영국팀이 참여해 다양하게 빛나는 삶의 모습을 불꽃으로 구현할 예정입니다.



축제의 마지막을 장식하는 한화는 저녁 8시 40분부터 빈센트 반 고흐의 '별이 빛나는 밤'에서 영감을 받은 '빛의 퍼즐'을 주제로 불꽃쇼를 펼칩니다.



또 원효대교를 중심으로 한강 상공에서 불꽃이 대칭으로 펼쳐지는 '데칼코마니' 연출도 선보입니다.



불꽃축제는 보통 10월 첫째 주에 열렸는데, 올해는 추석 연휴를 고려해 축제 일정을 일정을 한 달가량 앞당겼습니다.



축제 현장에는 안전 관리와 질서 유지 인력 5천여 명이 배치돼 인파 관리와 환경 정리에 나설 예정입니다.



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서울 동대문플라자 외벽에 꽃이 피어나고 나뭇잎이 일렁입니다.



서울디자인재단은 9월 3일부터 13일까지 DDP에서 미디어아트 축제 '서울라이트 DDP 가을'을 개최합니다.



222m 길이의 DDP 외벽을 캔버스로 활용하는 '서울라이트 DDP'는 올해까지 4년 연속 세계 3대 디자인 어워드를 석권했습니다.



올해는 백남준 씨의 비디오아트와 조선 시조시인 김천택의 가곡 노랫말을 모은 '청구영언' 등을 미디어아트로 선보입니다.



또 음악 공연에 영상이 실시간으로 반응하는 '반응형 미디어아트'도 처음으로 공개됩니다.



공연은 매일 저녁 7시 30분부터 10시 30분까지 무료로 관람할 수 있습니다.



(영상편집 : 소지혜)